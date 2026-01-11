Loterías

Resultados oficiales de la Lotería del Cauca: número ganador del 10 de enero de 2026

El sorteo 2593 se realizó este sábado sobre las 11:00 de la noche.

Redacción Semana
11 de enero de 2026, 11:40 a. m.
La Lotería del Cauca se transmite en vivo por el canal 1
La Lotería del Cauca se transmite en vivo por el canal 1

La Lotería del Cauca es uno de los juegos semanales más esperados por los colombianos. Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo este sábado, 10 de enero de 2026, sobre las 11:00 de la noche, con transmisión en vivo por el Canal 1.

El número ganador fue el 0377 de la serie 224.

La Lotería del Cauca tiene un plan de premios de hasta 8000 millones de pesos, una cifra que pueda cambiarle la vida a cualquiera de los participantes.

Resultados de la Lotería del Cauca, sorteo 2593

  • Número ganador: 0377
  • Serie: 224
YouTube video tL68_rUSuVA thumbnail

Aunque la Lotería del Cauca tiene un origen que se remonta a más de cien años, el gran salto ocurrió el 4 de julio de 1974, bajo el mandato del gobernador Aurelio Iragorri Hormaza, cuando se fundó como una empresa industrial y comercial del Estado.

Un año después, el 4 de julio de 1975, se realizó el sorteo número 001. ¿El premio mayor de esa época? Unos modestos, pero significativos, 400.000 pesos colombianos.

Hoy, con más de 50 años de historia, la Lotería del Cauca —apodada “Tu Estrella de la Suerte”— es un pilar fundamental para la salud pública en Colombia, al transferir miles de millones de pesos al sistema de salud.

Para jugarla, se debe comprar el billete completo o una fracción del mismo, que contiene los números a los que se apuesta. Además del premio mayor, la Lotería del Cauca entrega secos de menor valor, que igualmente pueden ser una gran noticia para los jugadores.

Plan de premios

  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.

