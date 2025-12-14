Loterías
Resultados oficiales del Super Astro Luna del domingo 14 de diciembre de 2025
La transmisión de los resultados se realiza por los canales oficiales y mediante plataformas como YouTube.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
El domingo 14 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 7969 de Super Astro Luna, correspondiente a la edición nocturna del popular juego de azar que combina una cifra de cuatro dígitos con un signo del zodiaco.
El evento fue transmitido de manera oficial por Canal 1 alrededor de las 8:30 de la noche, hora de Colombia, instante en el que comenzó la extracción de las balotas.
Resultados del sorteo Super Astro Luna
- Número favorecido: 8178.
- Signo zodiacal: Acuario.
Resultados recientes de Super Astro Luna
- 13 de diciembre de 2025: 2001 – Cáncer
- 12 de diciembre de 2025: 4635 – Acuario
- 11 de diciembre de 2025: 9528 – Leo
La modalidad de juego del Super Astro Luna se basa en la selección de dos elementos:
- Un número comprendido entre 0000 y 9999.
- Un signo del zodiaco.
Para obtener el premio mayor es necesario acertar tanto el número completo como el signo correspondiente. No obstante, el plan de premios contempla recompensas menores para quienes coincidan únicamente con las dos o tres últimas cifras del número ganador.
Cuando se acierta el número y el signo, el premio puede alcanzar hasta 4.500 veces el valor de la apuesta. En caso de acertar solo el signo zodiacal, el pago aproximado es de 45 veces lo apostado. El monto final del premio está determinado por la cantidad de dinero jugada en cada apuesta.