Suscribirse

Loterías

Resultados oficiales del Super Astro Luna del domingo 14 de diciembre de 2025

La transmisión de los resultados se realiza por los canales oficiales y mediante plataformas como YouTube.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
15 de diciembre de 2025, 1:42 a. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy | Foto: Getty Images // PagaTodo

El domingo 14 de diciembre de 2025 se realizó el sorteo número 7969 de Super Astro Luna, correspondiente a la edición nocturna del popular juego de azar que combina una cifra de cuatro dígitos con un signo del zodiaco.

El evento fue transmitido de manera oficial por Canal 1 alrededor de las 8:30 de la noche, hora de Colombia, instante en el que comenzó la extracción de las balotas.

Resultados del sorteo Super Astro Luna

  • Número favorecido: 8178.
  • Signo zodiacal: Acuario.
Resultado SUPER ASTRO LUNA Domingo 14 de Diciembre de 2025

Resultados recientes de Super Astro Luna

  • 13 de diciembre de 2025: 2001 – Cáncer
  • 12 de diciembre de 2025: 4635 – Acuario
  • 11 de diciembre de 2025: 9528 – Leo

La modalidad de juego del Super Astro Luna se basa en la selección de dos elementos:

  • Un número comprendido entre 0000 y 9999.
  • Un signo del zodiaco.

Para obtener el premio mayor es necesario acertar tanto el número completo como el signo correspondiente. No obstante, el plan de premios contempla recompensas menores para quienes coincidan únicamente con las dos o tres últimas cifras del número ganador.

Cuando se acierta el número y el signo, el premio puede alcanzar hasta 4.500 veces el valor de la apuesta. En caso de acertar solo el signo zodiacal, el pago aproximado es de 45 veces lo apostado. El monto final del premio está determinado por la cantidad de dinero jugada en cada apuesta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Habla sobreviviente que vio morir a sus 16 compañeros de estudio en accidente en Antioquia: “Yo sentí los gritos”

2. “Vienen los vientos de la muerte”: Gustavo Petro reaccionó al triunfo de José Antonio Kast, nuevo presidente de derecha en Chile

3. Líderes de gobierno y políticos en la región reaccionan al triunfo de José Antonio Kast

4. Murió a los 86 años Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y referente del humor musical

5. Presidente Gustavo Petro dice que “mi Nobel de Paz es Pepe Mujica”, tras nominación al premio Right Livelihood

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoteríaLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.