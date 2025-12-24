Loterías

Resultados oficiales: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 24 de diciembre

El Dorado, El Paisita y La Caribeña no solo son juegos de azar, sino también una tradición que combina entretenimiento y expectativa.

Redacción Loterías
24 de diciembre de 2025, 4:13 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 24 de diciembre.
En Colombia, las loterías y juegos de chance forman parte de la rutina diaria de miles de personas que, con la ilusión de un golpe de suerte, siguen de cerca los sorteos que se realizan en distintas regiones del país. Entre las más populares se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres juegos ampliamente conocidos por sus premios accesibles y su frecuencia de sorteos.

Los resultados se publican poco después de cada sorteo a través de distintos canales: páginas web oficiales, redes sociales, puntos de venta autorizados y medios de comunicación. En ellos se informa el número ganador y, cuando aplica, la serie correspondiente.

Para saber si un tiquete es ganador, el jugador debe comparar cuidadosamente los números jugados con los resultados oficiales, verificando el orden y la cantidad de cifras acertadas. Es importante consultar siempre fuentes confiables para evitar confusiones o información errónea.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0941.
  • La Quinta: 5.
Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por esta razón, estas tres loterías siguen manteniéndose vigentes en la vida cotidiana de muchos colombianos.

