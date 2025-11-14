Resultados Super Astro Luna del viernes 14 de noviembre del 2025

Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.

Resultado Super Astro Luna | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal superastro y Getty

En la noche del viernes, 14 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7939 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2632, con el signo Sagitario.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

Sorteo del 13 de noviembre de 2025 : número 0126, con el signo Aries.

número con el signo Sorteo del 12 de noviembre de 2025 número 5324, con el signo Virgo.

número con el signo Sorteo del 11 de noviembre de 2025: número 4148, con el signo Cáncer

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 15 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

Paga 42.000 veces lo apostado. 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

Paga 1.000 veces lo apostado. 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.