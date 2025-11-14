Suscribirse

Resultados Super Astro Luna del viernes 14 de noviembre del 2025

Todas las noches de lunes a sábado, los jugadores ponen a prueba su fortuna.

Redacción Loterías
15 de noviembre de 2025, 3:55 a. m.
Estos son los números y el signo que se llevaron el premio mayor en la lotería Super Astro Luna.
Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.

Este domingo 24 de noviembre de 2024, se llevó a cabo el sorteo 4996 del Super Astro Luna, revelando los resultados que entregan premios multimillonarios a sus jugadores.
En la noche del viernes, 14 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7939 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 2632, con el signo Sagitario.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Viernes 14 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 13 de noviembre de 2025 : número 0126, con el signo Aries.
  • Sorteo del 12 de noviembre de 2025 número 5324, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 11 de noviembre de 2025: número 4148, con el signo Cáncer

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este sábado, 15 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

Contexto:
  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

