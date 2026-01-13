Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del martes, 13 de enero de 2026

Acá puede ver si en el inicio de año se convirtió en uno de los felices ganadores.

Redacción Loterías
13 de enero de 2026, 6:18 p. m.
Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Tras la más reciente edición del sorteo 8309 de la Lotería Chontico, realizado el martes 13 de enero de 2026, el fervor entre los jugadores volvió a hacerse evidente en todo el país.

Como es habitual, una multitud de apostadores estuvo pendiente del anuncio oficial, motivada por la posibilidad de llevarse el codiciado premio mayor.

La cifra afortunada de la jornada fue el 3431, número que no tardó en replicarse en redes sociales y foros dedicados a los juegos de azar. A este resultado se sumó la balota de “La Quinta”, que en esta oportunidad marcó el número 1, un dato que muchos jugadores revisan minuciosamente al validar sus combinaciones.

Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

El Chontico continúa consolidando su popularidad gracias a su mecánica simple y flexible, que permite a los participantes escoger tanto los números como el valor de su apuesta.

Además, sus dos ediciones diarias (Chontico Día y Chontico Noche) mantienen el dinamismo y la expectativa entre un público heterogéneo.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 13 de enero de 2026

Premio mayor: 3431 - 1

  • Tres últimas cifras: 431
  • Dos últimas cifras: 31
  • Número completo: 3431
  • Última cifra:  1
YouTube video STiaDTktneM thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 13 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
YouTube video z6qj9pk36Qg thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 14 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 12 de enero de 2026: 8895 - 3
  • 11 de enero de 2026: 9225 - 5
  • 10 de enero de 2026: 3725 - 1

Chontico Noche

  • 12 de enero de 2026: 4645 - 0
  • 11 de enero de 2026: 5935 - 4
  • 10 de enero de 2026: 8130 - 4

