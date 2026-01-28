Loterías

¿Resultó ganador? Estos son los números afortunados de la Lotería Chontico del miércoles 28 de enero de 2026

Acá puede ver si en el inicio de año se convirtió en uno de los felices ganadores.

Redacción Loterías
28 de enero de 2026, 8:20 p. m.
Resultados Chontico Día y Noche
Resultados Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La atención de miles de jugadores en Colombia volvió a centrarse en la Lotería Chontico durante el sorteo 8324, realizado el miércoles 28 de enero de 2026.

Con su ya conocido formato de dos extracciones diarias, Chontico Día y Chontico Noche, el juego mantuvo el suspenso habitual que caracteriza a cada jornada y sostiene el interés de los apostadores.

El resultado principal dejó como número ganador la combinación 2745, cifra que rápidamente acaparó las conversaciones tras conocerse el fallo oficial.

Al balance del sorteo se sumó el resultado de ‘La Quinta’, cuya balota correspondió al número 6, completando así el informe oficial de esta edición.

Los resultados de Chontico Día y Noche
Los resultados de Chontico Día y Noche Foto: Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 28 de enero de 2026

Premio mayor: 2745 - 6

  • Tres últimas cifras: 745
  • Dos últimas cifras: 45
  • Número completo: 2745
  • Última cifra:  6
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 28 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 29 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 27 de enero de 2026: 8016 - 0
  • 26 de enero de 2026: 2549 - 8
  • 25 de enero de 2026: 7739 - 7

Chontico Noche

  • 27 de enero de 2026: 5064 - 8
  • 26 de enero de 2026: 9285 - 8
  • 25 de enero de 2026: 2610 - 0

