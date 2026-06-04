Revise los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este jueves 4 de junio

Los sorteos de loterías y chances continúan siendo una de las opciones de juego más seguidas en Colombia, especialmente por quienes diariamente esperan acertar las cifras ganadoras y probar suerte con diferentes modalidades de apuesta.

Durante la tarde y noche de este jueves 4 de junio se llevaron a cabo los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, juegos reconocidos en distintas regiones del país y que suelen captar la atención de miles de apostadores.

Estas loterías y chances ofrecen premios en diferentes categorías y horarios, por lo que muchas personas permanecen atentas a los resultados para verificar si lograron obtener algún acierto. Además, los sorteos se transmiten de manera constante y forman parte de la tradición de entretenimiento y azar en Colombia.

A continuación, consulte los números ganadores de los sorteos realizados este jueves 4 de junio:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5614.

La Quinta: 0.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Recuerde verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales y revisar las condiciones de pago establecidas por cada operador autorizado.