Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de enero de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 26 de enero de 2026 uno de sus sorteos más esperados, con un premio mayor de $10.000 millones.

El sorteo corresponde al número 2831 y, como es habitual, se llevó a cabo a las 10:25 de la noche, horario oficial en el que juega este tradicional juego de azar en Colombia.

Número ganador del premio mayor

La combinación ganadora del sorteo fue el:

Número: 9600

Serie: 121

El resultado que ya pueden verificar los apostadores que adquirieron billetes o fracciones para esta fecha.

Resultados recientes de la Lotería de Bogotá

Además del sorteo de este jueves, la Lotería de Bogotá ha registrado en enero de 2026 los siguientes números ganadores:

22 de enero de 2026: número 0377, serie 412

15 de enero de 2026: número 3649, serie 188

8 de enero de 2026: número 2661, serie 449

Estos resultados sirven como referencia para quienes siguen de cerca el comportamiento histórico de los números premiados.

El plan de premios volvió a ponerse en juego en la jornada del jueves. Foto: Lotería de Bogotá / Getty

Plan de premios vigente para el sorteo

El actual plan de premios de la Lotería de Bogotá contempla múltiples opciones de ganancia, encabezadas por el premio mayor. La distribución es la siguiente:

Premio mayor: $10.000 millones

Premio seco: $1.000 millones

2 premios secos: $500 millones

3 premios secos: $200 millones

6 premios secos: $50 millones

10 premios secos: $20 millones

30 premios secos: $10 millones

Este esquema permite que no solo el número principal resulte beneficiado, sino también una amplia variedad de billetes y fracciones.