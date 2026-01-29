Loterías

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de enero de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves uno de sus sorteos más esperados del mes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
30 de enero de 2026, 3:33 a. m.
Un premio mayor multimillonario volvió a concentrar la atención de miles de jugadores.
Un premio mayor multimillonario volvió a concentrar la atención de miles de jugadores. Foto: @loteriadebogota

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 26 de enero de 2026 uno de sus sorteos más esperados, con un premio mayor de $10.000 millones.

El sorteo corresponde al número 2831 y, como es habitual, se llevó a cabo a las 10:25 de la noche, horario oficial en el que juega este tradicional juego de azar en Colombia.

Número ganador del premio mayor

La combinación ganadora del sorteo fue el:

  • Número: 9600
  • Serie: 121

El resultado que ya pueden verificar los apostadores que adquirieron billetes o fracciones para esta fecha.

Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del jueves 29 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 29 de enero

Loterías

Miloto: resultados del sorteo del jueves 29 de enero de 2026

Loterías

La lotería Super Astro Sol ya reveló los ganadores este jueves 29 de enero: consulte si es el nuevo millonario

Loterías

Resultados de La Tinka del 28 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

¿Ganó? Estos son los números que salieron en la Lotería Chontico del jueves 29 de enero

Loterías

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 29 de enero, ¿resultó afortunado?

Loterías

Resultado de la Lotería de Bogotá: sorteo del 22 de enero de 2026

Loterías

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Loterías

Números que cayeron en la Lotería de Bogotá: sorteo del jueves 8 de enero de 2026

YouTube video tP0bV-XfDmg thumbnail

Resultados recientes de la Lotería de Bogotá

Además del sorteo de este jueves, la Lotería de Bogotá ha registrado en enero de 2026 los siguientes números ganadores:

  • 22 de enero de 2026: número 0377, serie 412
  • 15 de enero de 2026: número 3649, serie 188
  • 8 de enero de 2026: número 2661, serie 449

Estos resultados sirven como referencia para quienes siguen de cerca el comportamiento histórico de los números premiados.

El resultado oficial marcó el cierre de una nueva fecha para los jugadores.
El plan de premios volvió a ponerse en juego en la jornada del jueves. Foto: Lotería de Bogotá / Getty

Plan de premios vigente para el sorteo

El actual plan de premios de la Lotería de Bogotá contempla múltiples opciones de ganancia, encabezadas por el premio mayor. La distribución es la siguiente:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

Este esquema permite que no solo el número principal resulte beneficiado, sino también una amplia variedad de billetes y fracciones.

Más de Loterías

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del jueves 29 de enero de 2026

Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 29 de enero

El sorteo nocturno de la Lotería de Bogotá definió a los nuevos ganadores de la semana.

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de enero de 2026

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Miloto: resultados del sorteo del jueves 29 de enero de 2026

Los resultados del número y signo ganador están acá

La lotería Super Astro Sol ya reveló los ganadores este jueves 29 de enero: consulte si es el nuevo millonario

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 28 de enero: estos son los números ganadores

Chontico Día y Noche

¿Ganó? Estos son los números que salieron en la Lotería Chontico del jueves 29 de enero

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy jueves, 29 de enero, ¿resultó afortunado?

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 20 de octubre.

Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 29 de enero

La Antioqueñita Día y Tard

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 29 de enero

Noticias Destacadas