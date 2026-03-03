Loterías

Revise si se ganó el Baloto hoy: Resultados de la lotería el lunes 2 de marzo

Aquí están los números ganadores del último sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de marzo de 2026, 6:26 a. m.
Lotería Baloto.
Lotería Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

Este lunes, 2 de marzo de 2026, el número ganador del Baloto, con un acumulado de 24.800 millones de pesos, y la modalidad Revancha, con 16.900 millones de pesos, fueron revelados.

Lotería Super Astro Sol del lunes 2 de marzo: inicie la semana como el nuevo millonario del país

Resultados del Baloto

Acumulado de $24.800 millones

  • Números: 01 - 07 - 15 - 39 - 43
  • Superbalota: 05

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $16.900 millones

  • Números: 01 - 10 - 21 - 34 - 36
  • Superbalota: 01

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los síes números, podrán llevarse el premio mayor.

Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 2 de marzo de 2026

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 2 de marzo de 2026

Powerball: estos son los números ganadores del lunes 2 de marzo de 2026

Lotería del Tolima: estos son los resultados del lunes 2 de marzo de 2026

Miloto: números ganadores del 2 de marzo de 2026

Lotería Super Astro Sol del lunes 2 de marzo: inicie la semana como el nuevo millonario del país

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del lunes 2 de marzo: resultados oficiales del sorteo

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche este domingo, 1 de marzo de 2026

¿Se hizo millonario hoy? Resultados de la Lotería Antioqueñita Día y Tarde el domingo 1 de marzo

Los signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en marzo de 2026; tendrían golpe de suerte

