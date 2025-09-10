Suscribirse

Lotería

¿Salió su número? Este es el resultado de las balotas ganadoras de La Caribeña Día y Noche del miércoles 10 de septiembre

La presencia de múltiples loterías y sorteos abre un abanico de posibilidades para quienes buscan un golpe de suerte, siendo La Caribeña una de las opciones más llamativas.

Redacción Loterías
10 de septiembre de 2025, 8:34 p. m.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios.
Estos son los números ganadores del premio mayor de este chance, que juega todos los días en dos horarios. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

El gusto por las apuestas está arraigado en la cultura del país. Desde hace décadas, las loterías se han considerado una opción para alcanzar metas personales o asegurar el bienestar familiar. Aunque no todos logran ganar, la ilusión de obtener grandes sumas de dinero mantiene vigente esta costumbre, que se fortalece en cada sorteo.

Un ejemplo reciente ocurrió con la lotería La Caribeña de este martes 9 de septiembre de 2025, a las 2:30 de la tarde, cuando el número 7177 otorgó un premio mayor de 1.500 millones de pesos, lo que despierta gran emoción entre los jugadores.

Resultados sorteo 7177 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 0083
  • Quinta balota: 9
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del MIÉRCOLES 10 de Septiembre de 2025.

No obstante, para quienes quieren seguir apostando a la fortuna, la lotería realizará otro sorteo esa misma noche, a las 10:30 p. m., el cual se transmitirá en vivo por Telecaribe, permitiendo a los jugadores vivir la emoción de manera más cercana.

Resultados sorteo 7178 de La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Asimismo, los resultados estarán disponibles en el portal Loterías de Hoy, lo que asegura un acceso ágil y transparente a la información. Con la supervisión de Coljuegos, La Caribeña se afianza no solo como una opción de juego atractiva, sino también como un elemento que refuerza la tradición de las apuestas en Colombia, la cual crece y se mantiene con el paso de los años.

Resultados del sorteo anterior – 9 de septiembre

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 7537
  • La Quinta: 2

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: 4277
  • La Quinta: 7

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Por qué atentaron contra Charlie Kirk? Estas eran sus banderas políticas

2. En vivo - Muere Charlie Kirk, activista de derecha y aliado de Donald Trump en un atentado en Utah

3. “Es el fijo ya”: Álvaro Uribe Vélez ya tiene lista su decisión para las elecciones de 2026

4. Gustavo Petro habló de las protestas que piden la dimisión de Emmanuel Macron y aprovechó para darle un consejo

5. Exsenador Hernán Andrade habló de su respaldo a Abelardo de la Espriella: “No lo hice para tirarme la aspiración de Efraín Cepeda”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyResultados LoteríaLotería La CaribeñaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.