Lotería
¿Salió su número? Este es el resultado de las balotas ganadoras de La Caribeña Día y Noche del miércoles 10 de septiembre
La presencia de múltiples loterías y sorteos abre un abanico de posibilidades para quienes buscan un golpe de suerte, siendo La Caribeña una de las opciones más llamativas.
El gusto por las apuestas está arraigado en la cultura del país. Desde hace décadas, las loterías se han considerado una opción para alcanzar metas personales o asegurar el bienestar familiar. Aunque no todos logran ganar, la ilusión de obtener grandes sumas de dinero mantiene vigente esta costumbre, que se fortalece en cada sorteo.
Un ejemplo reciente ocurrió con la lotería La Caribeña de este martes 9 de septiembre de 2025, a las 2:30 de la tarde, cuando el número 7177 otorgó un premio mayor de 1.500 millones de pesos, lo que despierta gran emoción entre los jugadores.
Resultados sorteo 7177 de La Caribeña Día
- Número ganador: 0083
- Quinta balota: 9
No obstante, para quienes quieren seguir apostando a la fortuna, la lotería realizará otro sorteo esa misma noche, a las 10:30 p. m., el cual se transmitirá en vivo por Telecaribe, permitiendo a los jugadores vivir la emoción de manera más cercana.
Resultados sorteo 7178 de La Caribeña Noche
- Número ganador: pendiente.
- Quinta balota: pendiente.
Asimismo, los resultados estarán disponibles en el portal Loterías de Hoy, lo que asegura un acceso ágil y transparente a la información. Con la supervisión de Coljuegos, La Caribeña se afianza no solo como una opción de juego atractiva, sino también como un elemento que refuerza la tradición de las apuestas en Colombia, la cual crece y se mantiene con el paso de los años.
Resultados del sorteo anterior – 9 de septiembre
La Caribeña Día
- Premio mayor: 7537
- La Quinta: 2
La Caribeña Noche
- Premio mayor: 4277
- La Quinta: 7