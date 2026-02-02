Se jugó Miloto del 2 de febrero: estos son los números ganadores

Este lunes, 2 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 478 de la lotería de Miloto, donde se conocieron los números ganadores.

“Hay planes que empiezan con una decisión pequeña y terminan en recuerdos gigantes. Viajar juntos, descubrir el mundo sin afanes y elegir cómo, cuándo y desde dónde dar el siguiente paso”, dice la invitación de la Lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 2 de febrero de 2026

Los números ganadores del sorteo 478 fueron:

29- 09- 26- 18- 10

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 3 de febrero a las 10:00 de la noche.