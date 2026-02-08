Loterías

¿Le sonrió la suerte? Resultados ganadores de Super Astro Luna: números del sorteo del sábado 7 de febrero de 2026

Un nuevo juego se realizó y despertó ilusión en los fieles apostadores del país.

Redacción Loterías
8 de febrero de 2026, 11:30 a. m.
Super Astro Luna: nuevo juego
Super Astro Luna: nuevo juego Foto: Creative Getty Images / Logo oficial Super Astro Luna

Durante la noche del sábado 7 de febrero se realizó el sorteo 8024 de la lotería Super Astro Luna, que entrega un premio mayor equivalente a 42.000 veces el valor apostado.

La transmisión oficial se emitió por la señal del Canal 1, donde se confirmó que el número ganador fue el 9076, correspondiente al signo Sagitario.

YouTube video CBwCt10xGXc thumbnail

De igual manera, se dieron a conocer las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de esta modalidad.

  • Sorteo del 5 de febrero de 2026: número 8312con el signo Aries.
  • Sorteo del 5 de febrero de 2026: número 0647 con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 4 de febrero de 2026: número 0771 con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna está programado para este domingo, 8 de febrero de 2026, a las 8:30 p. m., y será transmitido en vivo por el Canal 1. Los resultados también podrán consultarse en la página oficial del Super Astro.

Lotería del Cauca, sábado 7 de febrero de 2026: conozca el número ganador del premio mayor

Números ganadores del sorteo de Baloto de este sábado, 7 de febrero: conozca si se ganó el acumulado de más de $20 mil millones

Resultado del Super Astro Sol este sábado, 7 de febrero: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Lotería El Sinuano: estos son los resultados del sorteo Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

¿Le pegó al gordo? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 7 de febrero

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo del Chontico Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

¿Ganó? Resultados ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de febrero

Super Astro Luna: resultados ganadores del viernes 6 de febrero de 2026

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del jueves 5 de febrero de 2026

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Premios y tipos de apuesta

El Super Astro Luna cuenta con diferentes categorías de premios, de acuerdo con la cantidad de aciertos obtenidos:

  • Cuatro cifras más signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.
  • Tres cifras más signo zodiacal: paga 1.000 veces la apuesta.
  • Dos cifras más signo zodiacal: paga 100 veces el valor jugado.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este juego es un proceso sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor mínimo de la apuesta es de 500 pesos, mientras que el monto máximo permitido por jugada individual es de 10.000 pesos. Al acertar tanto el número como el signo, los participantes pueden acceder al premio mayor, equivalente a 42.000 veces lo apostado.

Noticias Destacadas