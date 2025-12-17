Loterías

¿Será usted el nuevo millonario? Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este miércoles, 17 de diciembre

Conozca cuáles fueron las combinaciones ganadoras de los más recientes sorteos de esta importante lotería de Antioquia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de diciembre de 2025, 3:58 p. m.
Lotería La Antioqueñita.
Lotería La Antioqueñita. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: La Antioqueñita

Este miércoles, 17 de diciembre, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que continúa generando gran expectativa entre los apostadores del departamento.

Con sus dos versiones —una en horas del día y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6201 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 8229. Además, la quinta balota que salió fue la 7.

Resultados del sorteo 6201 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8229
  • Quinta balota: 7
YouTube video mB4Y52qp3SE thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6202 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video ie4rqOli8MY thumbnail
El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este jueves, 18 de diciembre, a las 10:00 de la mañana.

Al igual que las anteriores, podrá seguirse en directo por internet, manteniendo así la emoción y el interés de los apostadores que buscan convertirse en los próximos ganadores.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 16 de diciembre de 2025: 8640 – Quinta balota: 9
  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: 5539 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 14 de diciembre de 2025: 6885 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 16 de diciembre de 2025: 7149 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 15 de diciembre de 2025: 9990 – Quinta balota: 7
  • Sorteo del 14 de diciembre de 2025: 1363 – Quinta balota: 6

