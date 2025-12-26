Loterías

El Sinuano Día y Noche: descubra los resultados de los sorteos de este viernes, 26 de diciembre de 2025

Esta tradicional lotería colombiana tiene sus raíces en la región de la Costa Caribe.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
26 de diciembre de 2025, 7:40 p. m.
Consulte los resultados de los últimos sorteos de Siinuano Día y Noche
Consulte los resultados de los últimos sorteos de Siinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Si es uno de los jugadores de la lotería El Sinuano, en cualquiera de sus dos ediciones, recuerde consultar los resultados de los últimos sorteos para confirmar si la fortuna le sonrió y logró convertirse en uno de los ganadores.

En el sorteo 13.275 de este viernes, 26 de diciembre, la combinación ganadora en la edición El Sinuano Día fue 9953, acompañado por la balota denominada como “La Quinta” número 4.

Esta edición de El Sinuano juega todos los días a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos, brindando varias oportunidades de ganar según la cantidad de aciertos con el resultado oficial.

Resultados de la lotería El Sinuano Día hoy, 26 de diciembre de 2025

  • Premio mayor: 9953.
  • La Quinta: 4.
YouTube video rtuvhZLfaS0 thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche hoy, 26 de diciembre de 2025

  • Premio mayor:
  • La Quinta:

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábados a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y festivos se desarrolla a las 8:30 p.m.

Loterías

¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Loterías

Resultados Lotería Chontico del viernes 26 de diciembre: ¿es uno de los ganadores?

Loterías

¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de diciembre

Loterías

¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este 26 de diciembre de 2026

Loterías

Termine el año como millonario: estos son los resultados de Super Astro Luna el jueves 25 de diciembre

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores oficiales del 25 de diciembre

Loterías

¿Ganó hoy? Verifique los resultados del Sinuano Día de este jueves, 25 de diciembre

Loterías

Resultado de la Lotería del Meta, miércoles 24 de diciembre: ¿acertó al número ganador?

Loterías

¿Fue el ganador de la Lotería Manizales? Conozca los resultados del día

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este martes 23 de diciembre

¿Cómo funciona la dinámica de juego de la lotería El Sinuano?

Las dos ediciones de esta lotería aplican la misma dinámica de juego, que consiste en elegir cuatro números del 0 al 9, que se extraen de cuatro tómbolas en el sorteo.

Con el resultado los apostadores tienen varias oportunidades de ganar, según el número de aciertos con la combinación ganadora.

  • Por acertar cuatro números el premio es 4.500 veces el valor de la apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de la apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de la apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de la apuesta.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de El Sinuano Día y Noche, a continuación podrá consultar las combinaciones ganadores para verificar si fue uno de los afortunados ganadores de esta lotería, que tiene sus raíces en la región de la Costa Caribe.

El Sinuano Día

  • 23 de diciembre de 2025 - 3583 - 2
  • 24 de diciembre de 2025 - 4635 - 5
  • 25 de diciembre de 2025 - 4158 - 7

El Sinuano Noche

  • 23 de diciembre de 2025 - 2489 - 2
  • 24 de diciembre de 2025 - 4686 - 6
  • 25 de diciembre de 2025 - 6411 - 5

Mas de Loterías

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Fue un afortunado ganador?: Número de la lotería Super Astro Sol el viernes 26 de diciembre

Siinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche: descubra los resultados de los sorteos de este viernes, 26 de diciembre de 2025

Chontico Día y Noche

Resultados Lotería Chontico del viernes 26 de diciembre: ¿es uno de los ganadores?

Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 9 de diciembre.

¿Ganó? Estos son los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de diciembre

Lotería La Antioqueñita.

¿Ganó hoy? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este 26 de diciembre de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Termine el año como millonario: estos son los resultados de Super Astro Luna el jueves 25 de diciembre

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 3 de octubre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números ganadores oficiales del 25 de diciembre

El Sinuano se jugó este lunes festivo, 13 de octubre

¿Ganó hoy? Verifique los resultados del Sinuano Día de este jueves, 25 de diciembre

La Antioqueñita Día y Tarde

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este jueves, 25 de diciembre: conozca si fue uno de los ganadores

Chontico Día y Noche

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico de este jueves, 25 de diciembre

Noticias Destacadas