El Sinuano Día y Noche: descubra los resultados de los sorteos de este viernes, 26 de diciembre de 2025

Si es uno de los jugadores de la lotería El Sinuano, en cualquiera de sus dos ediciones, recuerde consultar los resultados de los últimos sorteos para confirmar si la fortuna le sonrió y logró convertirse en uno de los ganadores.

En el sorteo 13.275 de este viernes, 26 de diciembre, la combinación ganadora en la edición El Sinuano Día fue 9953, acompañado por la balota denominada como “La Quinta” número 4.

Esta edición de El Sinuano juega todos los días a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos, brindando varias oportunidades de ganar según la cantidad de aciertos con el resultado oficial.

Resultados de la lotería El Sinuano Día hoy, 26 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9953.

La Quinta: 4.

Resultados de la lotería El Sinuano Noche hoy, 26 de diciembre de 2025

Premio mayor:

La Quinta:

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo de lunes a sábados a las 10:30 p.m., mientras que los domingos y festivos se desarrolla a las 8:30 p.m.

¿Cómo funciona la dinámica de juego de la lotería El Sinuano?

Las dos ediciones de esta lotería aplican la misma dinámica de juego, que consiste en elegir cuatro números del 0 al 9, que se extraen de cuatro tómbolas en el sorteo.

Con el resultado los apostadores tienen varias oportunidades de ganar, según el número de aciertos con la combinación ganadora.

Por acertar cuatro números el premio es 4.500 veces el valor de la apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de la apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de la apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de la apuesta.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de El Sinuano Día y Noche, a continuación podrá consultar las combinaciones ganadores para verificar si fue uno de los afortunados ganadores de esta lotería, que tiene sus raíces en la región de la Costa Caribe.

El Sinuano Día

23 de diciembre de 2025 - 3583 - 2

24 de diciembre de 2025 - 4635 - 5

25 de diciembre de 2025 - 4158 - 7

El Sinuano Noche