Sinuano Día y Noche hoy, 3 de enero: vea si resultó ganador en el sorteo de este sábado

Este juego se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los jugadores debido a su frecuencia diaria.

3 de enero de 2026, 8:20 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche.

El inicio del año estuvo marcado por la ilusión y la expectativa de miles de jugadores que participaron en los sorteos de la Lotería Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del país.

Durante la jornada del 3 de enero, se realizaron los dos sorteos habituales. El Sinuano Día, que se juega a las 2:30 de la tarde, dio apertura al nuevo año repartiendo premios entre quienes acertaron las combinaciones ganadoras.

Más tarde, el Sinuano Noche cerró la fecha con un nuevo sorteo que mantuvo la atención de los apostadores hasta el último momento, prolongando la emoción propia de los primeros días del año.

Sinuano Día

  • Premio mayor: 8099.
  • La Quinta: 0.
Sinuano Noche

  • Premio mayor: pendiente 
  • La Quinta: pendiente.

Este juego se ha consolidado como una de las opciones preferidas entre los jugadores, gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de participar tanto en la modalidad diurna como nocturna.

