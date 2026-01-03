Sinuano Día y Noche hoy, 3 de enero: vea si resultó ganador en el sorteo de este sábado

El inicio del año estuvo marcado por la ilusión y la expectativa de miles de jugadores que participaron en los sorteos de la Lotería Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del país.

Durante la jornada del 3 de enero, se realizaron los dos sorteos habituales. El Sinuano Día, que se juega a las 2:30 de la tarde, dio apertura al nuevo año repartiendo premios entre quienes acertaron las combinaciones ganadoras.

Más tarde, el Sinuano Noche cerró la fecha con un nuevo sorteo que mantuvo la atención de los apostadores hasta el último momento, prolongando la emoción propia de los primeros días del año.

Sinuano Día

Premio mayor: 8099.

La Quinta: 0.

Sinuano Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente.

Este juego se ha consolidado como una de las opciones preferidas entre los jugadores, gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de participar tanto en la modalidad diurna como nocturna.

Las autoridades de la lotería reiteraron la importancia de consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y puntos autorizados. Además, recordaron a los ganadores la necesidad de conservar los comprobantes y cumplir con los plazos establecidos para reclamar sus premios.