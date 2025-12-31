Loterías

Sinuano Día y Noche hoy, 31 de diciembre: descubra si fue uno de los ganadores del último sorteo de este 2025

En su versión de la mañana, esta lotería juega las 2:30 p. m., y en la noche a las 10:30 p.m. de lunes a sábados.

Redacción Loterías
31 de diciembre de 2025, 7:51 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche hoy, 31 de diciembre de 2025.
El Sinuano, con sus ediciones de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los sorteos más populares de la región Caribe y de Colombia.

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, miles de jugadores consultaron los resultados oficiales con la esperanza de haber acertado la combinación ganadora y llevarse los atractivos premios que ofrece este popular juego durante su último sorteo del año.

En la edición del Sinuano Día, la combinación ganadora fue 6400, complementada por la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, cuyo número ganador fue el 7.

Resultados del último sorteo de 2025 de la lotería Sinuano Día

  • Premio mayor: 6400.
  • La Quinta: 7.
Resultados del último sorteo de 2025 de la lotería Sinuano Noche

  • Premio mayor: 
  • La Quinta:

En su edición de la mañana, El Sinuano juega todos los días a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos. En cambio, en la edición de la noche, se lleva a cabo a las 8:30 de la noche de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos se conoce el número ganador a las 8:30 p.m.

Recuerde que es fundamental revisar con atención los resultados para identificar los números ganadores y, en caso de que la apuesta resulta premiada, acudir con el documento de identidad y revisar los requisitos que debe cumplir para efectuar el cobro del premio sin complicaciones.

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de El Sinuano, en ambas ediciones, a continuación encontrará un resumen para verificar si fue uno de los ganadores.

Sinuano Día

  • 30 de diciembre - 4480 / 1
  • 29 de diciembre - 4757 / 4
  • 28 de diciembre - 2740 / 2

Sinuano Noche

  • 30 de diciembre - 9486 / 7
  • 29 de diciembre - 5692 / 1
  • 28 de diciembre - 9508 / 6

