Loterías

Sinuano Día y Noche hoy: vea aquí los números ganadores de este domingo, 4 de enero

Para conocer los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche, se recomienda consultar únicamente los canales autorizados.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
4 de enero de 2026, 7:49 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este domingo 4 de enero, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de apostar números de cuatro cifras, este chance se ha convertido en una opción habitual para miles de jugadores.

En ambos casos, los jugadores deben seleccionar un número comprendido entre el 0000 y el 9999, con la posibilidad de ganar premios según la cantidad de cifras acertadas.

Durante el sorteo del 4 de enero, los resultados fueron anunciados en los horarios habituales y transmitidos a través de los canales oficiales. Como es costumbre, los números ganadores se publican poco después del sorteo en diferentes plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar fácilmente si su apuesta resultó premiada.

Sinuano Día

  • Premio mayor: 3577.
  • La Quinta: 3.
YouTube video 0amcfhm0onk thumbnail

Sinuano Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Para conocer los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche del 4 de enero, se recomienda consultar únicamente los canales autorizados y puntos de venta oficiales, donde también se brinda información sobre cómo y dónde reclamar los premios obtenidos.

Loterías

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del domingo 4 de enero de 2026

Loterías

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 4 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Loterías

Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Loterías

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Loterías

¿Es ganador? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 3 de enero de 2026

Loterías

Sinuano Día y Noche hoy, 3 de enero: vea si resultó ganador en el sorteo de este sábado

Loterías

Lotería de Santander, viernes 2 de enero de 2026: ¿ganó el primer sorteo del año?

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche hoy, 2 de enero de 2026

Más de Loterías

Sinuano Día y Noche

Sinuano Día y Noche hoy: vea aquí los números ganadores de este domingo, 4 de enero

Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.

El Paisita, El Dorado, y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del domingo 4 de enero de 2026

La jornada de este sábado en el Chontico Día y Noche presentó números ganadores que entusiasmaron a quienes siguen cada sorteo.

Números afortunados y resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este domingo, 4 de enero

Antioqueñita, 27 de diciembre de 2025.

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este 4 de enero de 2026: estos son los números ganadores

Resultados del sábado 3 de enero de 2026.

Cayó el premio mayor de la Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 3 de enero de 2026

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Resaltados Baloto del 20 de septiembre.

Resultados del Baloto del 3 de enero de 2026: estos fueron los números ganadores

Como cada sábado, la Lotería del Cauca celebró su sorteo nocturno con atractivos premios.

¿Es ganador? Resultados de la Lotería del Cauca del sábado 3 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

¿Fue el ganador este 3 de enero?: Estos son los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Lotería Astro Sol

Resultado Super Astro Sol hoy 3 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Noticias Destacadas