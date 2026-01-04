Sinuano Día y Noche hoy: vea aquí los números ganadores de este domingo, 4 de enero

Este domingo 4 de enero, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia. Gracias a su frecuencia diaria y a la posibilidad de apostar números de cuatro cifras, este chance se ha convertido en una opción habitual para miles de jugadores.

En ambos casos, los jugadores deben seleccionar un número comprendido entre el 0000 y el 9999, con la posibilidad de ganar premios según la cantidad de cifras acertadas.

Durante el sorteo del 4 de enero, los resultados fueron anunciados en los horarios habituales y transmitidos a través de los canales oficiales. Como es costumbre, los números ganadores se publican poco después del sorteo en diferentes plataformas autorizadas, donde los apostadores pueden verificar fácilmente si su apuesta resultó premiada.

Sinuano Día

Premio mayor: 3577.

La Quinta: 3.

Sinuano Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Para conocer los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche del 4 de enero, se recomienda consultar únicamente los canales autorizados y puntos de venta oficiales, donde también se brinda información sobre cómo y dónde reclamar los premios obtenidos.