Suscribirse

Loterías

Sorteo de la lotería Dorado Mañana y Tarde: consulte los ganadores de este miércoles, 3 de septiembre

La lotería en Colombia se encuentra bajo vigilancia y supervisión para asegurar su total transparencia.

Redacción Loterías
3 de septiembre de 2025, 5:00 p. m.
Lotería el Dorado Mañana y Tarde del 3 de septiembre.
Lotería el Dorado Mañana y Tarde del 3 de septiembre. | Foto: Getty Images

La lotería hace parte de la cotidianidad de muchas personas, quienes ven en estos juegos de azar una oportunidad práctica para obtener un dinero extra. En Colombia, por ejemplo, existe una amplia variedad de chances disponibles, muchos de ellos con sorteos diarios, como El Dorado.

El primer sorteo del día se realizó a las 11:00 a. m. y arrojó los siguientes números ganadores. Entre ellos destaca ‘La Quinta’, modalidad que ofrece más posibilidades de acierto.

Dorado Mañana del 3 de septiembre

  • Premio mayor: 0916.
  • La Quinta: 6.
Resultado EL DORADO MAÑANA Miercoles 3 de Septiembre de 2025

Sin embargo, no es el único. A las 3:30 p. m. se lleva a cabo un segundo sorteo bajo la misma modalidad, lo que abre la oportunidad de ganar en cualquiera de los dos horarios, o incluso en ambos.

Dorado Tarde del 3 de septiembre

  • Premio mayor: 3024
  • La Quinta: 4

El premio debe ser reclamado únicamente por el titular, quien debe dirigirse a los puntos autorizados presentando su documento de identidad, con el fin de garantizar la transparencia en cada juego. Para evitar fraudes, es fundamental adquirir los boletos únicamente en lugares oficiales, donde se asegure total confianza en el proceso.

Asimismo, se recomienda verificar cuidadosamente las combinaciones ganadoras antes de reclamar el premio y no confiar en llamadas o mensajes que anuncien supuestos aciertos, pues pueden provenir de personas inescrupulosas que buscan estafar.

Resultados de los últimos sorteos del Dorado

Dorado Mañana

  • 2 de septiembre de 2025: 0528.
  • 1 de septiembre de 2025: 2505.
  • 30 de agosto de 2025: 8760.

Dorado Tarde

  • 2 de septiembre de 2025: 0374
  • 1 de septiembre de 2025: 1487.
  • 30 de agosto de 2025: 4179.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

2. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

3. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

4. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

5. Caso de Valeria Afanador | Revelan video de lo que habría hecho el colegio de la niña tras su desaparición y muerte

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.