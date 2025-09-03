Sorteo de la lotería Dorado Mañana y Tarde: consulte los ganadores de este miércoles, 3 de septiembre

La lotería hace parte de la cotidianidad de muchas personas, quienes ven en estos juegos de azar una oportunidad práctica para obtener un dinero extra. En Colombia, por ejemplo, existe una amplia variedad de chances disponibles, muchos de ellos con sorteos diarios, como El Dorado.

El primer sorteo del día se realizó a las 11:00 a. m. y arrojó los siguientes números ganadores. Entre ellos destaca ‘La Quinta’, modalidad que ofrece más posibilidades de acierto.

Dorado Mañana del 3 de septiembre

Premio mayor: 0916.

La Quinta: 6.

Sin embargo, no es el único. A las 3:30 p. m. se lleva a cabo un segundo sorteo bajo la misma modalidad, lo que abre la oportunidad de ganar en cualquiera de los dos horarios, o incluso en ambos.

Dorado Tarde del 3 de septiembre

Premio mayor: 3024

La Quinta: 4

El premio debe ser reclamado únicamente por el titular, quien debe dirigirse a los puntos autorizados presentando su documento de identidad, con el fin de garantizar la transparencia en cada juego. Para evitar fraudes, es fundamental adquirir los boletos únicamente en lugares oficiales, donde se asegure total confianza en el proceso.

Asimismo, se recomienda verificar cuidadosamente las combinaciones ganadoras antes de reclamar el premio y no confiar en llamadas o mensajes que anuncien supuestos aciertos, pues pueden provenir de personas inescrupulosas que buscan estafar.

Resultados de los últimos sorteos del Dorado

Dorado Mañana

2 de septiembre de 2025: 0528.

1 de septiembre de 2025: 2505.

30 de agosto de 2025: 8760.

Dorado Tarde