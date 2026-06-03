Súper Astro Luna: conozca el número y signo ganador del sorteo de este miércoles 3 de junio

Miles de colombianos estuvieron atentos al más reciente sorteo del Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país, que combina los números tradicionales con los signos del zodiaco para ofrecer una experiencia diferente a los apostadores.

Números ganadores de la Lotería de Manizales, Valle y Meta para el miércoles 3 de junio

Este juego, operado por las loterías autorizadas en Colombia, permite a los participantes elegir un número de cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales. Para obtener el premio mayor, ambos deben coincidir exactamente con los resultados del sorteo.

Para participar,los jugadores deben escoger un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999,y asociarlo a uno de los signos del zodiaco. Cuantas más coincidencias tenga la apuesta con el resultado oficial, mayores serán las posibilidades de obtener un premio.

Resultado del Super Astro Luna

Número ganador: 4594

4594 Signo ganador: Sagitario

Los jugadores que hayan acertado el número y el signo podrán reclamar sus premios siguiendo los procedimientos establecidos por el operador autorizado. Dependiendo de la modalidad de apuesta realizada, también existen premios para quienes acierten parcialmente la combinación.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado y verificar previamente los requisitos exigidos para el cobro. En el caso de premios de mayor cuantía, es necesario cumplir con los procesos de validación e identificación establecidos por las autoridades competentes.

El Super Astro se ha consolidado como uno de los juegos más llamativos para los colombianos gracias a la mezcla entre azar y astrología, convirtiéndose diariamente en una de las apuestas más consultadas por quienes buscan cambiar su suerte con una sola combinación.

Quienes no tuvieron suerte en esta ocasión podrán volver a intentarlo en los próximos sorteos del Super Astro Luna, uno de los juegos de azar que más expectativa genera entre los aficionados a las apuestas en el país.