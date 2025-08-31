Suscribirse

Loterías

Super Astro Luna: consulte los resultados del sorteo de hoy, domingo 31 de agosto

Este juego de azar está disponible para que los colombianos realicen sus apuestas todos los días.

Redacción Loterías
1 de septiembre de 2025, 2:17 a. m.
Resultados de la lotería Super Astro Luna
Resultados de la lotería Super Astro Luna | Foto: Montaje de SEMANA

En Colombia, los juegos de azar han adquirido gran relevancia gracias a la variedad de opciones que ofrecen a quienes buscan probar suerte, dependiendo del tipo de chance elegido y la frecuencia con la que apuesten.

No obstante, es fundamental recordar la importancia de jugar con responsabilidad, ya que estos juegos se basan exclusivamente en la fortuna y el azar.

Este domingo 31 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo, cuyos números ganadores fueron:

Lotería Super Astro Luna - resultados del último sorteo

Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.

  • Número 5967, con el signo Cáncer .
ASTRO LUNA: Resultado ASTRO LUNA del DOMINGO 31 de Agosto de 2025.

Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna

  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 6567, con el signo Piscis.
  • Sorteo del 29 de agosto de 2025: número 5834, con el signo Aries.
  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 4530, con el signo Aries.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Cuáles son las urgencias de Colombia en materia de política exterior? Esto piensan los precandidatos a la Presidencia

2. Andrés Julián Rendón alerta por un posible entrampamiento judicial en la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra

3. Video: vuelo de Avianca fue evacuado por “amenazas” de pasajero; mujer relata los “momentos de pánico” que vivió

4. Gabriel Raimondi hizo anuncio oficial sobre su futuro en América de Cali, tras nuevo papelón

5. Masacre en La Guajira: 3 personas fueron asesinadas en Dibulla, sicarios dispararon contra asistentes a una fiesta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaLoterías Colombia hoyJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.