Loterías
Super Astro Luna: consulte los resultados del sorteo de hoy, domingo 31 de agosto
Este juego de azar está disponible para que los colombianos realicen sus apuestas todos los días.
En Colombia, los juegos de azar han adquirido gran relevancia gracias a la variedad de opciones que ofrecen a quienes buscan probar suerte, dependiendo del tipo de chance elegido y la frecuencia con la que apuesten.
No obstante, es fundamental recordar la importancia de jugar con responsabilidad, ya que estos juegos se basan exclusivamente en la fortuna y el azar.
Este domingo 31 de agosto se llevó a cabo un nuevo sorteo, cuyos números ganadores fueron:
Lotería Super Astro Luna - resultados del último sorteo
Premio mayor de 42.000 veces lo apostado.
- Número 5967, con el signo Cáncer .
Números ganadores de los últimos sorteos del Super Astro Luna
- Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 6567, con el signo Piscis.
- Sorteo del 29 de agosto de 2025: número 5834, con el signo Aries.
- Sorteo del 28 de agosto de 2025: número 4530, con el signo Aries.