Super Astro Luna: consulte los resultados y descubra si es el afortunado ganador del último sorteo del 18 de septiembre

Esta es la combinación ganadora del último sorteo de Super Astro Luna.

Redacción Loterías
19 de septiembre de 2025, 3:58 a. m.
Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.
Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Super Astro Luna: así quedaron los resultados del domingo 31 de agosto de 2025.
En la noche del jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7882 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 9007, con el signo Sagitario.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 18 de Septiembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 17 de septiembre de 2025: número 6766, con el signo Libra.
  • Sorteo del 16 de septiembre de 2025: número 2912, con el signo Libra.
  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: número 6243, con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 19 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

