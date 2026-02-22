Loterías

Super Astro Luna del 22 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 8039

Conozca su fue el ganador del premio mayor. Sobre las 8:30 p.m. se hizo el sorteo con transmisión a través de Canal 1.

Redacción Loterías
22 de febrero de 2026, 8:54 p. m.
Resultado de Super Astro Luna del 22 de febrero.
Resultado de Super Astro Luna del 22 de febrero. Foto: Captura a transmisión Canal 1

La noche del domingo 22 de febrero se llevó a cabo el sorteo número 8039 del Super Astro Luna, una lotería que entrega como premio mayor 42.000 veces el valor apostado.

En la transmisión oficial, realizada por el Canal 1, se informó que el premio principal fue para el número 2159 bajo el signo Sagitario.

Resultados recientes del Super Astro Luna:

El próximo sorteo se realizará el lunes 23 de febrero de 2026 a las 10:50 p. m., con transmisión en vivo por Canal 1. Los resultados también estarán disponibles en la página oficial del Super Astro.

Super Astro Sol del 21 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 5366

Premios según aciertos

El Super Astro Luna cuenta con diferentes categorías de premios:

  • Cuatro cifras y signo zodiacal: 42.000 veces el valor apostado.
  • Tres cifras y signo zodiacal: 1.000 veces la apuesta.
  • Dos cifras y signo zodiacal: 100 veces la apuesta.
Super Astro Luna jugó hoy, 15 de febrero de 2026
Super Astro Luna jugó hoy, 22 de febrero de 2026 Foto: Getty Images

¿Cómo jugar?

Participar es sencillo:

  1. Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  2. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima es de 500 pesos y la máxima alcanza los 10.000 pesos por jugada. Si el jugador acierta la combinación de número y signo, puede ganar hasta 42.000 veces el dinero apostado.

Noticias Destacadas