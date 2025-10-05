Suscribirse

Super Astro Luna del sábado, 4 de octubre: consulte los resultados ganadores del sorteo

Se realizó un nuevo juego y arrojó las cifras que le darían un jugoso premio a los apostadores.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de octubre de 2025, 11:25 a. m.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo. | Foto: Super Astro Luna - Getty Images / Montaje: Semana

Cada noche, miles de apostadores en Colombia siguen atentos las transmisiones en vivo de los sorteos de loterías y juegos de azar, con la ilusión de convertirse en los próximos ganadores. Muchos apuestan con números especiales, fechas distintas o cifras de suerte, esperando recibir una sorpresa millonaria.

Entre las opciones más populares se encuentra Super Astro Luna, un juego que combina cuatro cifras con un signo zodiacal y que ofrece un atractivo premio mayor, jugándose a diario para que las personas tengan mayores posibilidades de salir victoriosas.

El pasado sábado 4 de octubre se realizó el sorteo número 7898, en el que el premio principal —equivalente a 42.000 veces el valor apostado— quedó en manos de quienes jugaron el número 1223 acompañado del signo Aries. La transmisión oficial, emitida por el Canal 1, confirmó al público la combinación ganadora.

Resultado ganador Super Astro Luna 4 de octubre de 2025

Número ganador: 1223

Dos últimas cifras: 23

Tres últimas cifras: 223

Signo zodiacal: Aries

La próxima cita será este domingo 5 de octubre de 2025, a las 8:30 p. m., nuevamente con transmisión en directo por televisión y actualización inmediata de resultados en la página oficial de Super Astro.

Juegos de azar
Super Astro Luna último sorteo | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este juego cuenta con un esquema de premios dividido según los aciertos:

4 cifras + signo: 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: 100 veces lo apostado.

Las loterías en Colombia siguen representando una de las alternativas más atractivas para quienes buscan tentar la suerte y acceder a grandes sumas de dinero. Cabe resaltar que todas estas modalidades están bajo la supervisión de Coljuegos, y solo deben jugarse en puntos autorizados para garantizar seguridad y transparencia.

Tenga en cuenta de revisar los resultados, de manera que pueda saber si se convirtió en un feliz ganador del reciente sorteo.

