Super Astro Luna: este fue el número ganador del sorteo del 20 de diciembre de 2025

Este es el número y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
21 de diciembre de 2025, 11:15 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna. Foto: Getty Images - Super Astro Luna / Montaje: Semana

En la noche del sábado 20 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo 7975 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 3486, con el signo Cáncer.

YouTube video xNjFSNS-ijQ thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 19 de diciembre de 2025: número 8000, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 18 de diciembre de 2025: número 7842, con el signo Capricornio.
  • Sorteo del 17 de diciembre de 2025: número 9214, con el signo Leo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 21 de diciembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 19 de diciembre de 2025

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

