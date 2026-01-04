Loterías

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Esta lotería juega todos los días y es transmitida por el Canal 1.

Redacción Semana
4 de enero de 2026, 11:47 a. m.
En la noche del sábado 3 de enero de 2026 se llevó a cabo el sorteo 7989 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 0539, con el signo Cáncer.

Estas son las cifras y signos ganadores de los sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 1 de enero de 2026: número 2414, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 31 de diciembre de 2025: número 3294, con el signo Acuario.
  • Sorteo del 30 de diciembre de 2025: número 0631, con el signo Escorpio.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo 4 de enero de 2026. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.
Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia.
Super Astro Luna es una de las loterías más reconocidas en Colombia. Foto: Captura Canal 1

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo: A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

Noticias Destacadas