Super Astro Luna hoy: vea el resultado del último sorteo para el jueves 27 de noviembre de 2025

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
28 de noviembre de 2025, 3:53 a. m.
Super Astro Luna, resultados de hoy
Super Astro Luna, resultados de hoy | Foto: Getty Images // PagaTodo

En la noche del jueves, 27 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7952 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 5591, con el signo Libra.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 27 de Noviembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 25 de noviembre de 2025: número 0527, con el signo Leo.
  • Sorteo del 25 de noviembre de 2025: número 0091, con el signo Escorpio.
  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: número 7222, con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 28 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna paga hasta 42.000 veces lo apostado, solo para aquella persona que acierte las cuatro cifras y el signo zodiacal.

El sistema de juego es muy sencillo:

  • Selección del número: El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Selección del signo A este número se le debe asociar uno de los doce signos del zodiaco (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

La apuesta mínima para el Super Astro Luna es de 500 pesos y la máxima es de 10.000 pesos por apuesta individual.

