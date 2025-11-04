Suscribirse

Super Astro Luna hoy: Vea el resultado del último sorteo para este martes 4 de noviembre de 2025

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

5 de noviembre de 2025, 3:57 a. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de Super Astro Luna.
En la noche del martes, 4 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 7929 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 7635,con el signo Cáncer.

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 3 de noviembre de 2025 : número 4392, con el signo Virgo .
  • Sorteo del 2 de noviembre de 2025 número 4154 , con el signo Virgo.
  • Sorteo del 1 de noviembre de 2025: número 0944, con el signo Sagitario

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 5 de noviembre de 2025,a las 10:50 p. m.Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

  • 4 cifras + signo: paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: paga 100 veces lo apostado.

