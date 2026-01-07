Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este miércoles, 7 de enero de 2026

Estas son las cuatro cifras y el signo del zodiaco que se llevaron el triunfo en el reciente sorteo.

Conozca los resultados del Super Astro Luna este lunes, 19 de mayo.
Conozca los resultados del Super Astro Luna este lunes, 19 de mayo. Foto: El País

En la noche del miércoles, 7 de enero, se llevó a cabo el sorteo 7993 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 7888, con el signo Tauro.

YouTube video VHOBbp1plOY thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 6 de enero de 2026: número 1711, con el signo Libra.
  • Sorteo del 5 de enero de 2026: número 0235, con el signo Libra.
  • Sorteo del 4 de enero de 2026: número 7413, con el signo Géminis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 8 de enero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

