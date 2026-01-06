Loterías

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del sorteo del martes 6 de enero

Esta lotería es transmitida por medio del Canal 1.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de enero de 2026, 3:56 a. m.
Super Astro Luna
Super Astro Luna Foto: Creative Getty Images / Logo oficial Super Astro Luna

En la noche del martes, 6 de enero, se llevó a cabo el sorteo 7992 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 1711, con el signo Libra.

YouTube video 2RWrfdmskPA thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 5 de enero de 2026: número 0235, con el signo Libra.
  • Sorteo del 4 de enero de 2026: número 7413, con el signo Géminis.
  • Sorteo del 3 de enero de 2026: número 0539, con el signo Cáncer.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 7 de enero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 6 de enero de 2026, sorteo 4737

Loterías

Miloto: resultados del martes 6 de enero de 2026

Loterías

Consulte si tuvo suerte hoy en la lotería Super Astro Sol: los números ganadores del martes 6 de enero

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy martes, 6 de enero

Loterías

¿La suerte lo acompañó? Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 6 de enero de 2026

Loterías

Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 6 de enero

Loterías

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del martes 6 de enero: conozca las combinaciones ganadoras

Loterías

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del lunes 5 de enero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: estos son los números ganadores del sorteo del sábado 3 de enero 2026

Loterías

Super Astro Luna resultado del sorteo del viernes, 2 de enero de 2026

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del lunes 5 de enero de 2026

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

Más de Loterías

El sorteo 4677 de la Lotería del Huila, llevado a cabo el 12 de noviembre de 2024, reveló el número ganador para el premio mayor. Consulte los detalles y demás premios obtenidos.

Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 6 de enero de 2026, sorteo 4737

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del sorteo del martes 6 de enero

Sorteo 30 de septiembre.

Miloto: resultados del martes 6 de enero de 2026

Lotería Astro Sol

Consulte si tuvo suerte hoy en la lotería Super Astro Sol: los números ganadores del martes 6 de enero

Resultados Sinuano Día y Noche

Lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores del sorteo de hoy martes, 6 de enero

Resultados de la lotería Chontico

¿La suerte lo acompañó? Conozca los resultados del Chontico Día y Noche de este martes, 6 de enero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de noviembre.

Consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del martes 6 de enero

La Antioqueñita Día y Tarde

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del martes 6 de enero: conozca las combinaciones ganadoras

Juegos de azar

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del lunes 5 de enero de 2026

Este es el resultado del más reciente sorteo.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 5 de enero de 2026

Noticias Destacadas