Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Estos fueron los números y los signos ganadores del último sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
26 de febrero de 2026, 10:53 p. m.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo. Foto: Super Astro Luna - Getty Images / Montaje: Semana

En la noche del jueves 26 de febrero se realizó el sorteo número 8043 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 4826, bajo el signo Sagitario.

YouTube video u7emeDgCs9g thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 25 de febrero de 2026: número 1212 con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 24 de febrero de 2026: número 1575 con el signo Aries.
  • Sorteo del 23 de febrero de 2026: número 4278 con el signo Escorpión.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 27 de febrero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 26 de febrero

Loterías

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Loterías

La lotería ya jugó esta tarde: verifique si ganó en Super Astro Sol el jueves 26 de febrero

Loterías

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 26 de febrero

Loterías

Resultados de La Tinka del 25 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Lotería Chontico: resultados de las ediciones Día y Noche de este jueves, 26 de febrero

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 25 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del martes 24 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Super Astro Luna: números ganadores del miércoles 25 de febrero de 2026

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

Más de Loterías

¿Cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío?

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 26 de febrero

La Lotería de Bogotá realizó su último sorteo del mes, el número 2818.

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de febrero de 2026

Sorteo 397 de la Lotería Miloto.

Miloto: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.

La lotería ya jugó esta tarde: verifique si ganó en Super Astro Sol el jueves 26 de febrero

El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 26 de febrero

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 25 de febrero: estos son los números ganadores

Resultado lotería Chontico día y noche del martes 26 de agosto de 2025.

Lotería Chontico: resultados de las ediciones Día y Noche de este jueves, 26 de febrero

Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025

La Antioqueñita Día y Tarde: estos son los números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

¿Jugó el 26 de febrero? Revise aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Noticias Destacadas