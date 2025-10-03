Suscribirse

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo 7896 del 2 de octubre

Por medio del Canal 1 se transmitieron los resultados del más reciente sorteo.

Redacción Loterías
3 de octubre de 2025, 11:12 a. m.
Este domingo 3 de agosto, miles de apostadores en Colombia estuvieron pendientes del sorteo 7836de la Lotería Super Astro Luna.
La Lotería Super Astro Luna es uno de los juegos de azar con mayor número de jugadores. Cada noche miles de colombianos apuestan a las balotas y signo ganadores con la esperanza de poder obtener el tan ansiado premio.

En la noche del jueves, 2 de octubre, se llevó a cabo el sorteo 7896 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 8986, con el signo Acuario.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Jueves 2 de Octubre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 1 de octubre de 2025: número 9820, con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 30 de septiembre de 2025: número 4159, con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 9265, con el signo Libra.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este viernes, 3 de octubre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Super Astro Luna HOY | Vea el resultado del último sorteo para este miércoles 1 de octubre de 2025

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

  • 4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
  • 3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
  • 2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

