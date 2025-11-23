Suscribirse

Loterías

Super Astro Luna: vea el resultado del último sorteo del sábado, 22 de noviembre de 2025

Estas son las cuatro cifras y el signo del zodiaco que se llevaron el triunfo en el reciente sorteo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
23 de noviembre de 2025, 11:27 a. m.
Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna
Resultado lotería Super astro luna del sorteo de hoy. | Foto: Creative Getty Images / Logo oficial Super Astro Luna

En todo el mundo, quienes disfrutan de las loterías y los juegos de azar continúan buscando ese golpe de suerte capaz de dar un giro radical a su economía.

Aunque las estadísticas rara vez favorecen al jugador, la expectativa de un premio que pueda cambiar la vida mantiene vivas las apuestas día tras día.

Una nueva secuencia numérica junto a un signo zodiacal fue seleccionada en el Super Astro Luna del sábado, correspondiente al premio más alto de la jornada.
El sorteo del 22 de noviembre del Super Astro Luna presentó la cifra y el signo correspondientes al premio mayor. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Super Astro

En medio de este panorama, la noche del sábado 22 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 7947 de la lotería Super Astro Luna, una modalidad reconocida por multiplicar por 42.000 el valor invertido.

Durante la transmisión oficial se anunció la combinación ganadora del mayor acumulado: el número 6879, ligado al signo Piscis.

Superastro Luna | Resultado del más reciente sorteo

Cuatro cifras: 6879

Tres últimas cifras: 879

Dos últimas cifras: 79

Signo: Piscis.

Resultado ASTRO SOL y ASTRO LUNA del Sábado 22 de Noviembre de 2025 SUPER ASTRO 😱💰🚨

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 21 de noviembre de 2025: número 2719, con el signo Aries.
  • Sorteo del 20 de noviembre de 2025: número 6155, con el signo Géminis.
  • Sorteo del 19 de noviembre de 2025: número 0988, con el signo Virgo.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 23 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador:

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Claudia Lozano, de Noticias Caracol, reveló el calvario que vivió al someterse a cinco cirugías: “Desperté en UCI”

2. El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia habló de la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton; esto dijo

3. Video revela cómo volqueta sin frenos causó choque múltiple con 12 vehículos y tres heridos en Medellín

4. Abren las urnas en Magdalena para la elección atípica de gobernador. Esto es lo que está en juego

5. José Pékerman se va de generoso con la Selección Colombia: con esto salió a meses del Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasLoterías de hoySuper Astro LunaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.