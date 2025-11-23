Loterías
Super Astro Luna: vea el resultado del último sorteo del sábado, 22 de noviembre de 2025
Estas son las cuatro cifras y el signo del zodiaco que se llevaron el triunfo en el reciente sorteo.
En todo el mundo, quienes disfrutan de las loterías y los juegos de azar continúan buscando ese golpe de suerte capaz de dar un giro radical a su economía.
Aunque las estadísticas rara vez favorecen al jugador, la expectativa de un premio que pueda cambiar la vida mantiene vivas las apuestas día tras día.
En medio de este panorama, la noche del sábado 22 de noviembre se llevó a cabo el sorteo 7947 de la lotería Super Astro Luna, una modalidad reconocida por multiplicar por 42.000 el valor invertido.
Durante la transmisión oficial se anunció la combinación ganadora del mayor acumulado: el número 6879, ligado al signo Piscis.
Superastro Luna | Resultado del más reciente sorteo
Cuatro cifras: 6879
Tres últimas cifras: 879
Dos últimas cifras: 79
Signo: Piscis.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 21 de noviembre de 2025: número 2719, con el signo Aries.
- Sorteo del 20 de noviembre de 2025: número 6155, con el signo Géminis.
- Sorteo del 19 de noviembre de 2025: número 0988, con el signo Virgo.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 23 de noviembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
La lotería cuenta con un plan especial de premios que varía según los aciertos obtenidos por el jugador: