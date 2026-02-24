Loterías

Super Astro Sol del martes 24 de febrero: revise los resultados de la lotería hoy

Esta lotería juega todas las tardes en Colombia.

Redacción Loterías
24 de febrero de 2026, 4:22 p. m.
Consulte los resultados del número y signo ganador.
Consulte los resultados del número y signo ganador.

Este martes, 24 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5365 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 0 6 3 7
  • Los últimos tres dígitos: 6 3 7
  • Los últimos dos dígitos: 3 7
  • El signo zodiacal ganador es: Virgo
Día de suerte: números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este martes 24 de febrero de 2026

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

YouTube video XqtCTVKHzc0 thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

