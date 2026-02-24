Día de suerte: números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este martes 24 de febrero de 2026

El sorteo de este martes 24 de febrero, 8351 volvió a dar de qué hablar entre los apostadores, especialmente cuando se conoció la combinación ganadora 0133, que se viralizó casi de inmediato entre quienes siguen de cerca cada jugada de esta lotería.
Como es habitual, la jornada mantuvo sus dos momentos claves (Chontico Día y Chontico Noche) un formato que ya es parte de la rutina para los seguidores de la Lotería Chontico en Colombia y que mantiene la expectativa viva durante todo el día.
El turno final llegó con el resultado de La Quinta, donde la balota cayó en el número 2, cerrando un sorteo que nuevamente dejó comentarios, debates y más de un jugador soñando con haber acertado.
Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 24 de febrero de 2026
Premio mayor: 0133 - 2
- Tres últimas cifras: 133
- Dos últimas cifras: 33
- Número completo: 0133
- Última cifra: 2
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 24 de febrero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día miércoles 25 de febrero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 23 de febrero de 2026: 5243 - 8
- 22 de febrero de 2026: 4025 - 5
- 21 de febrero de 2026: 6131 - 3
Chontico Noche
- 23 de febrero de 2026: 1271 - 5
- 22 de febrero de 2026: 1674 - 2
- 21 de febrero de 2026: 1163- 4