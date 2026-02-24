Así jugaron las loterías este 24 de febrero: números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías hacen parte de la tradición cultural y económica de Colombia. Desde hace décadas, millones de personas compran billetes o fracciones con la ilusión de transformar su vida de la noche a la mañana.

En el país operan tanto loterías tradicionales —con sorteos semanales o extraordinarios— como juegos de chance y sorteos diarios que mantienen viva la expectativa de los apostadores. Entre los más populares se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con miles de seguidores en distintas regiones.

Los sorteos del 24 de febrero despertaron un interés especial entre los jugadores habituales, quienes siguieron atentos la transmisión para conocer el número ganador y las cifras adicionales.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0148

La Quinta: 2

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Tenga presente que revisar con atención los resultados antes de reclamar un premio de lotería es clave para evitar errores, confusiones y posibles fraudes. Muchas veces, los apostadores pueden interpretar mal un número, consultar una fuente no oficial o no verificar la fecha exacta del sorteo.