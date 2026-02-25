Loterías

Super Astro Sol reveló los números ganadores de la lotería el miércoles 25 de febrero

Verifique si usted fue el afortunado en este sorteo.

Redacción Loterías
25 de febrero de 2026, 4:11 p. m.
Lotería Super Astro Sol
Lotería Super Astro Sol Foto: Tomada de redes sociales

Este miércoles, 25 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde, se jugó el sorteo 5366 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 8992
  • Los últimos tres dígitos: 992
  • Los últimos dos dígitos: 92
  • El signo zodiacal ganador es: Géminis

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Día de suerte: números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este martes 24 de febrero de 2026
YouTube video DUR-cFkw2JE thumbnail

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

