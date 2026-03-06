Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 6 de marzo

La ilusión volvió a encenderse cuando la Antioqueñita reveló sus nuevos resultados, despertando emoción entre quienes confiaron su suerte al azar.

Redacción Loterías
6 de marzo de 2026, 10:26 a. m.
Resultados de los últimos sorteos de la lotería Antioqueñita.
Resultados de los últimos sorteos de la lotería Antioqueñita. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes, 6 de marzo de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del reconocido sorteo de La Antioqueñita, un juego de azar que con el tiempo se ha convertido en uno de los preferidos por quienes disfrutan de las apuestas en Colombia.

Este popular sorteo cuenta con dos modalidades diarias: una en la mañana y otra en la tarde. En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Antioqueñita Día y Tarde
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

A lo largo del día, el interés de los jugadores se mantuvo elevado, ya que este juego forma parte de la tradición en Antioquia y continúa consolidándose como una de las alternativas más llamativas dentro de las apuestas regionales.

La dinámica del sorteo consiste en seleccionar cuatro cifras que van del 0 al 9. Sin embargo, en versiones recientes se añadió una quinta balota, lo que incrementó las posibilidades del juego y agregó mayor emoción al momento de conocer los resultados.

En el sorteo número 6359 de La Antioqueñita Día, correspondiente a la jornada de la mañana, la combinación ganadora fue 8927, mientras que la quinta balota extraída fue el 5.

Resultados del sorteo 6359 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8927
  • Quinta balota: 5
YouTube video Vxy_oR2S634 thumbnail

Por otro lado, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6360 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video uw_mBzdWADY thumbnail
Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 5 de marzo de 2026: 2539 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 4 de marzo de 2026: 9544 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 3 de marzo de 2026: 8795 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 4 de marzo de 2026: 1142 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 4 de marzo de 2026: 6204 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 3 de marzo de 2026: 1650 – Quinta balota: 2

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está previsto para realizarse el sábado 7 de marzo a las 10:00 de la mañana.

