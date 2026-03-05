Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 5 de marzo

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
5 de marzo de 2026, 10:40 p. m.
Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.
Estos son los números ganadores del último sorteo de la Lotería del Quindío.

En la noche del jueves 5 de marzo, se llevó a cabo el sorteo número 3005 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 4855 de la serie 07.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

YouTube video bf8sQGJMAz0 thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 26 de febrero de 2026: número 1796 de la serie 042.
  • Sorteo del 19 de febrero de 2026: número 2139 de la serie 16.
  • Sorteo del 12 de febrero de 2026: número 9539 de la serie 67.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 12 de marzo de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $300.000.000.
  • 2 secos: $200.000.000.
  • 3 secos: $100.000.000.
  • 8 secos: $50.000.000.
  • 10 secos: $20.000.000.
  • 20 secos: $10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

