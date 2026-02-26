Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 26 de febrero

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
26 de febrero de 2026, 10:49 p. m.
¿Cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío?
¿Cuáles fueron los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería del Quindío? Foto: Lotería del Quindío - Getty Images / Montaje: Semana

En la noche del jueves 26 de febrero, se llevó a cabo el sorteo número 3004 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 1796 de la serie 042.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

YouTube video bf8sQGJMAz0 thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 19 de febrero de 2026: número 2139 de la serie 16.
  • Sorteo del 12 de febrero de 2026: número 9539 de la serie 67.
  • Sorteo del 5 de febrero de 2026: número 7756 de la serie 171.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Loterías

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de febrero de 2026

Loterías

Miloto: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Loterías

La lotería ya jugó esta tarde: verifique si ganó en Super Astro Sol el jueves 26 de febrero

Loterías

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 26 de febrero

Loterías

Resultados de La Tinka del 25 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Lotería Chontico: resultados de las ediciones Día y Noche de este jueves, 26 de febrero

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de febrero

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 12 de febrero

Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 5 de febrero

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de febrero

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $300.000.000.
  • 2 secos: $200.000.000.
  • 3 secos: $100.000.000.
  • 8 secos: $50.000.000.
  • 10 secos: $20.000.000.
  • 20 secos: $10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Más de Loterías

Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.

Super Astro Luna: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

La Lotería de Bogotá realizó su último sorteo del mes, el número 2818.

Revise si fue el ganador de la Lotería de Bogotá: número afortunado del sorteo del 26 de febrero de 2026

Sorteo 397 de la Lotería Miloto.

Miloto: números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.

La lotería ya jugó esta tarde: verifique si ganó en Super Astro Sol el jueves 26 de febrero

El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 26 de febrero

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 25 de febrero: estos son los números ganadores

Resultado lotería Chontico día y noche del martes 26 de agosto de 2025.

Lotería Chontico: resultados de las ediciones Día y Noche de este jueves, 26 de febrero

Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025

La Antioqueñita Día y Tarde: estos son los números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 30 de diciembre.

¿Jugó el 26 de febrero? Revise aquí los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Noticias Destacadas