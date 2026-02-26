Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 26 de febrero

En la noche del jueves 26 de febrero, se llevó a cabo el sorteo número 3004 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 1796 de la serie 042.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

Sorteo del 19 de febrero de 2026: número 2139 de la serie 16.

número de la serie Sorteo del 12 de febrero de 2026: número 9539 de la serie 67.

número de la serie Sorteo del 5 de febrero de 2026: número 7756 de la serie 171.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del jueves 19 de febrero

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

Premio mayor: $ 2.000.000.0000.

$ 2.000.000.0000. 1 seco: $300.000.000.

$300.000.000. 2 secos: $200.000.000.

$200.000.000. 3 secos: $100.000.000.

$100.000.000. 8 secos: $50.000.000.

$50.000.000. 10 secos: $20.000.000.

$20.000.000. 20 secos: $10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.