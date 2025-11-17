Suscribirse

Loterías

Verifique si se convirtió en el nuevo millonario: resultados de El Paisita, La Caribeña y El Dorado este lunes, 17 de noviembre

Estas loterías se juegan todos los días en Colombia.

Redacción Loterías
17 de noviembre de 2025, 8:14 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 17 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La lotería se ha vuelto uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo en los últimos años. Este tipo de sorteo premia a varios jugadores diariamente con miles de millones, pues a lo largo del tiempo se han diseñado nuevas estrategias y también modalidades de juego.

En Colombia, Coljuegos es la autoridad encargada de supervisar que todos los sorteos de loterías y chances se desarrollen en el marco de la transparencia, para garantizar que los resultados sean confiables y libres de manipulación.

Entre las loterías más seguidas se destacan El Dorado, El Paisita y la Caribeña, que son reconocidas dados los atractivos premios que ofrecen cada día. Algunos sorteos incorporan La Quinta, que es una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y ofrece oportunidades de acierto.

Contexto: Números ganadores del Chontico Día y Noche de hoy domingo, 16 de noviembre: resultados del nuevo sorteo

Estos son los resultados de la jornada:

El Paisita Día

En Antioquia, la emoción se vivió con el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m. este domingo, donde cientos de apostadores esperaban con ilusión el número ganador.

  • Premio mayor: 0484
  • La Quinta: 8
YouTube video player

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Día

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado al mediodía. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa.

  • Premio mayor: 2296
  • La Quinta: 3
YouTube video player

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente

