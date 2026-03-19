Loterías

Verifique su número: resultados del jueves, 19 de marzo de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Estos juegos de azar son supervisados por Coljuegos para garantizar total seguridad y transparencia en cada sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
19 de marzo de 2026, 11:19 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de marzo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías en Colombia hacen parte de una tradición profundamente arraigada en la cultura popular. En distintas regiones del país, estos sorteos han evolucionado con el tiempo, adaptándose a nuevas dinámicas digitales sin perder su esencia: ofrecer premios que van desde sumas modestas hasta grandes acumulados.

Entre las más reconocidas se encuentran la Lotería El Dorado, la Lotería El Paisita y la Lotería La Caribeña, que cuentan con una amplia participación en diversas zonas del país. Estos juegos suelen realizar sorteos frecuentes, lo que incrementa el interés de los jugadores y mantiene una expectativa constante frente a los resultados.

Los jueves se han convertido en una jornada clave para muchos apostadores, que siguen atentamente los números ganadores con la ilusión de acertar.

Resultados del jueves 19 de marzo

Para conocer los resultados oficiales de los sorteos de este jueves 19 de marzo, se recomienda consultar los canales oficiales de cada entidad o a través de distribuidores autorizados, ya que los números ganadores se actualizan en tiempo real tras la realización de cada sorteo.

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de marzo de 2026

Loterías

¿Fue el ganador? Resultado de la Lotería de Manizales, sorteo del miércoles 18 de marzo

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 18 de marzo de 2026

Loterías

Resultado de la lotería del Meta: Consulte si fue el afortunado ganador este miércoles 18 de marzo

Loterías

Resultados Baloto hoy, 18 de marzo de 2026: números ganadores y Revancha

Loterías

Powerball: resultados de los números ganadores del miércoles 18 de marzo de 2026

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: resultado del sorteo 8373 este miércoles, 18 de marzo

Loterías

¿Cayó el premio mayor? Resultados del 18 de marzo de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Loterías del 17 de marzo: consulte el premio mayor de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Números ganadores del lunes 16 de marzo: así quedaron El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7434.
  • La Quinta: 3.
YouTube video NxkPLnUtuRA thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente