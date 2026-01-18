Ya jugaron las loterías más importantes del domingo 18 de enero: Consulte si ganó El Paisita Día y La Caribeña

La lotería se ha vuelto uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo en los últimos años. Las más seguidas son El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Algunos sorteos incorporan La Quinta, que es una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y ofrece oportunidades de acierto.

Estos son los resultados de la jornada:

El Paisita Día

En Antioquia, la emoción se vivió con el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p. m. de este domingo y en el que cientos de apostadores esperaban con ilusión el número ganador.

Premio mayor: 3581

La Quinta: 7

El Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Día

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado al mediodía. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa.

Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente