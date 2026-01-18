Loterías

Ya jugaron las loterías más importantes del domingo 18 de enero: Consulte si ganó El Paisita Día y La Caribeña

Estos son los resultados de los sorteos de la mañana.

Redacción Loterías
18 de enero de 2026, 7:19 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Getty Images

La lotería se ha vuelto uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo en los últimos años. Las más seguidas son El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Algunos sorteos incorporan La Quinta, que es una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y ofrece oportunidades de acierto.

Lotería de Boyacá, sábado 17 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Estos son los resultados de la jornada:

El Paisita Día

En Antioquia, la emoción se vivió con el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p. m. de este domingo y en el que cientos de apostadores esperaban con ilusión el número ganador.

  • Premio mayor: 3581
  • La Quinta: 7

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Día

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado al mediodía. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa.

  • Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Noticias Destacadas