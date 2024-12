Hay que pensar con cuidado lo que se desea. La vida a veces se encarga de que los sueños se conviertan en realidad, y así le pasó a María Camila Díaz Roa . La más reciente adquisición de la mesa de trabajo de La W Radio ya había pasado por ahí antes, en 2009, cuando terminaba su carrera de Comunicación Social en la Javeriana. Realizó la práctica en el mismo horario que tiene ahora, desde las 6:00 de la mañana, con la diferencia de que en esa época no le pagaban y ni siquiera la volteaban a mirar. “A Julio Sánchez lo vi una sola vez. Él no se acuerda de mí. Yo, en cambio, nunca lo olvidé” .

A sus 33 años, dice que no está entre sus planes ser madre. Por ahora sus perros, Louie y Yet, son su mejor compañía. Cuando supo que Camila Zuluaga trabajaría en BLU Radio, le envió un mensaje de felicitación en Twitter, aunque no la conoce.

Terminó la pasantía y arrancó en forma su carrera, no sin antes pedirle al universo un deseo: regresar a esa casa radial y trabajar al lado del maestro. “En ese momento me ofrecieron trabajar en la oficina de comunicaciones de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras”, recuerda María Camila, quien también formó parte del equipo de Humberto de la Calle en las más recientes elecciones. La derrota de Vargas Lleras no la dejó mal parada. Para entonces ya la conocían los periodistas que cubren la fuente de política, y cuando su exjefe se estrenó como ministro de Vivienda, en 2012, ella lo hizo como reportera con Vicky Dávila en La FM de RCN Radio. Esa escuela duró hasta que la llamaron de BLU Radio con otra oferta difícil de resistir: más responsabilidades, mejor paga y la posibilidad de ser parte de una emisora que apenas empezaba. “Vicky fue la primera que me dio la bendición para que me fuera. Me dijo que iba a trabajar con unos profesionales excelentes y con el respaldo del Grupo Santo Domingo”. No se equivocó. María Camila formó parte del nacimiento de BLU y su olfato periodístico la llevó también a la redacción de Noticias Caracol.

Después, se fue a vivir a Miami al lado de su marido, Diego Carvajal. Se casaron en febrero de 2017, poco antes de mudarse a la Florida. Pero la vida en la Capital del Sol terminó el día en que Diego anunció: “Nos regresamos a Bogotá”. Lo acababan de nombrar director digital de Discovery Channel para América Latina y tenía como sede a Colombia. Su mujer volvía al país con una bonita hoja de vida, pero sin ofertas laborales. Le ofrecieron trabajo en el Ministerio de Justicia y alcanzó a posesionarse como jefa de comunicaciones, cuando la contactó Juan Pablo Calvás, editor general en La W Radio. “Llamó a contarme que Camila Zuluaga dejaba la emisora y buscaban una voz femenina... Quería saber si me interesaba”. ¡Por supuesto que sí!, y aceptó sin pensarlo dos veces.