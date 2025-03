Tres jóvenes colombianos representarán al país este año en Japón en el evento más importante que organiza anualmente el movimiento mundial Be the Change, una iniciativa que busca empoderar a las nuevas generaciones para que impulsen cambios positivos en la sociedad. Yoinner Prado, Jeidy Arias y Camilo Zea; estudiantes del colegio Carlos Lleras Restrepo en Yopal, Casanare, desarrollaron un bastón inteligente para personas con discapacidad visual.

La idea, a la que bautizaron Walked Vision, nació cuando conocieron la historia de Jean Carlos, quien usaba un palo de madera para moverse porque no podía comprar un bastón. Los estudiantes se inspiraron en un prototipo moderno que utiliza un sensor que envía distintas vibraciones para diferenciar los obstáculos que hay en el camino, pero en su modelo incluyeron dos sensores más para garantizar que quien lo use no se tropiece.