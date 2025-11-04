La organización que ha inspirado el liderazgo colombiano durante una década

El World of Business Ideas (Wobi) es una organización internacional fundada en 1988 que se ha dedicado a conectar a los líderes empresariales con las ideas más influyentes en gestión, estrategia, innovación y liderazgo. A través del World Business Forum, su evento insignia, ha reunido a figuras globales del pensamiento empresarial con ejecutivos y ejecutivas de distintos sectores. En Colombia, Wobi celebra diez años desde su llegada, en los que ha contribuido a transformar la visión y la práctica del liderazgo en el país.

“Lo que hemos hecho en Wobi durante estos diez años en el país es ser un puente entre grandes pensadores del management, estrategas, humanistas e innovadores con los empresarios colombianos”, afirma Marta Lucía Maldonado, Country Manager de Wobi Colombia. “Estamos transformando la realidad y las visiones de varios líderes en el país”.

Desde su llegada, Wobi ha consolidado una comunidad empresarial que busca constantemente nuevas formas de liderar. La organización ha materializado su propósito en diez ediciones del World Business Forum, un espacio que cada año reúne a miles de ejecutivos y ejecutivas para escuchar, debatir y aplicar ideas que redefinen el mundo de los negocios. “Estamos convencidos de que cuando las empresas se transforman, se transforma una sociedad, se transforma un país”, asegura Maldonado.

Por el foro han pasado cerca de 25.000 ejecutivos y líderes empresariales, representantes de alrededor de 1.200 compañías de todos los tamaños, que “han vuelto a sus oficinas con una manera diferente de planear, de innovar y de liderar sus organizaciones, lo que impacta, por supuesto, a sus colaboradores”, explica la líder.

De esa experiencia surgió también Wobi Members, una comunidad de líderes que continúa el diálogo iniciado en los escenarios del foro. Este espacio busca mantener activa la conversación sobre los desafíos del liderazgo contemporáneo y fortalecer los vínculos entre empresarios de distintas regiones del país. “Es una comunidad empresarial que de manera permanente está buscando unas mejores formas de liderar”, añade Maldonado.

Con presencia en Bogotá y Medellín, Wobi Colombia trabaja para expandirse: “Las realidades de un país se transforman desde las regiones y desde las empresas mismas”.