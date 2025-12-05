Un nuevo aire para el Laguito de Cartagena: anuncian inversión de $33.000 millones para su recuperación

El Laguito es uno de los sectores residenciales y turísticos más reconocidos de Cartagena, no solo por sus edificios emblemáticos, sino por el cuerpo de agua que lo rodea y lo separa de Bocagrande. Aunque este lago es un atractivo natural para los habitantes y los visitantes de la zona, no se encuentra en un estado óptimo y ha generado afectaciones al entorno.

Con el objetivo de saldar una deuda de más de cuatro décadas con la comunidad, la Gobernación de Bolívar anunció la recuperación integral de este sector, que no solo transformará el emblemático cuerpo de agua, sino que también tendrá un importante impacto urbanístico.

“El proyecto permitirá recuperar integralmente este espacio deteriorado y su ecosistema. La intervención contempla canchas, la reactivación de deportes náuticos y el retorno de embarcaciones no motorizadas. Cartagena también es Bolívar, y comenzamos una acción que posicionará este sector como un espacio para el turismo, el deporte y el disfrute ciudadano”, afirmó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

De acuerdo con el mandatario, la iniciativa se desarrollará en dos fases, que incluyen la recuperación urbana y el espacio público renovado, así como la solución ambiental definitiva. En la primera etapa se avanzará en la actualización de estudios urbanísticos y paisajísticos, además de obras para modernizar el sector con infraestructura segura, sostenible y funcional.

La inversión, indicó Arana Padauí, superará los 33.700 millones de pesos, y la ejecución se estima que se prolongue por nueve meses, luego de la aprobación de los permisos de EPA Cartagena, Cardique y la Dimar.

“El Laguito inicia hoy una transformación ambiental, urbanística y económica que impactará la calidad de vida de los cartageneros. Y esto es solo el comienzo: vienen anuncios importantes para Bocagrande y Castillogrande”, señaló el alcalde Dumek Turbay, quien resaltó la importancia de que ambas administraciones trabajen de cara a los cuerpos de agua.

La segunda fase

Además de la intervención urbana, para la Gobernación es fundamental solucionar la sostenibilidad ecológica de El Laguito. Por lo tanto, la segunda fase de esta iniciativa contempla un canal de interconexión de 25 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad entre El Laguito y el mar Caribe.

Desde la Gobernación señalaron que el estudio de impacto ambiental, elaborado por Cardique, será entregado en diciembre de 2025 y radicado ante la Anla en febrero de 2026. La ejecución de este importante proyecto tomará cerca de 14 meses una vez se obtenga la licencia y permitirá restaurar el ecosistema, mejorar la calidad del agua y renovar totalmente el espacio público, haciéndolo más seguro, atractivo y funcional.

El director de Cardique, Ángelo Bacci, resaltó el trabajo articulado entre las autoridades. “Cuando Alcaldía, Gobernación y comunidad trabajan en equipo, los proyectos avanzan y se protege el medioambiente”.