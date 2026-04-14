Movilidad y transporte: el sector acelera hacia el futuro con grandes inversiones

Durante décadas la infraestructura fue solo una promesa reiterativa en los discursos oficiales y los planes de desarrollo. Pero hoy esa narrativa empieza a cambiar. En distintas regiones del país, los proyectos avanzan, las dobles calzadas son una realidad, los tiempos de viaje se reducen y nuevas obras comienzan a redefinir el movimiento económico. Esta transformación, sin embargo, convive con una realidad menos visible: la de un país donde la conectividad sigue siendo desigual y las grandes autopistas no se integran siempre con el territorio que las rodea.

Hoy existe un sistema de movilidad y transporte en expansión, pero aún fragmentado. Según datos del Ministerio de Transporte, Colombia cuenta con 29 concesiones de cuarta generación (4G) en ejecución, que impactan a 20 departamentos y suman inversiones que superan los 63,7 billones de pesos en construcción y 66,6 billones en operación. Se suman seis proyectos de quinta generación (5G) con inversiones cercanas a los 15,8 billones de pesos.

“Estas infraestructuras han generado impactos positivos significativos, reflejados en la reducción de tiempos de viaje, el mejoramiento del servicio y la optimización logística del país”, señalaron desde la cartera. Pero el propio ministerio reconoce que “la principal fuente de financiación corresponde al recaudo de peajes y, en los proyectos APP, al reconocimiento mediante vigencias futuras”, un esquema que sigue abriendo el debate sobre su sostenibilidad y alcance territorial.

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Vías terciarias

En el mapa que no sale en las autopistas –el de las trochas, las vías destapadas y los caminos que conectan veredas– es donde realmente se juega la integración del país. Aquí el Instituto Nacional de Vías (Invías) sostiene una tarea clave: evitar que la conectividad se quede en los corredores principales.

Ese esfuerzo se traduce en los más de 3.755 kilómetros intervenidos a través de Caminos Comunitarios. Cada kilómetro implica lidiar con topografías complejas, climas impredecibles y limitaciones técnicas. “Los cuellos de botella son multidimensionales y han condicionado los cronogramas de obra”, reconocieron desde la entidad.

Estas son las mega obras que se desarrollan en Bogotá para mejorar la movilidad de la ciudad; el Metro avanza a paso firme La ciudad avanza en múltiples frentes de obra que buscan aliviar las presiones históricas que ha enfrentado la movilidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. La inversión supera los 100 billones de pesos y significará una transformación sin precedentes en su historia. Ir al artículo Combustibles más limpios: la movilidad en Colombia avanza en sostenibilidad Aunque los híbridos y eléctricos siguen ganando terreno, un alto porcentaje del parque automotor colombiano se mueve con gasolina y diésel cada vez más tecnificados. Ir al artículo A paso lento: así están los principales corredores viales de Colombia en temas de infraestructura En muchas zonas del país viajar por carretera sigue siendo una prueba de fuego para la paciencia. Vías que se proyectaron como una red de cuarta y quinta generación hoy permanecen estancadas, afectando la productividad. Ir al artículo

En Putumayo, las lluvias constantes han obligado a detener obras por derrumbes y pérdida de banca. En Risaralda, la saturación de suelos ha puesto en alerta a varios municipios y frenado frentes de trabajo. En Bolívar, contratos completos han tenido que suspenderse por condiciones climáticas y de orden público.

Se suman los problemas estructurales: falta de materiales en algunos territorios, retrasos en estudios técnicos, contratos sin interventoría y limitaciones presupuestales que impiden avanzar al ritmo esperado. Aun así, el Gobierno insiste en cerrar esa brecha. Programas como Vías para la Paz, con inversiones que superan los 15 billones de pesos, buscan intervenir corredores estratégicos en regiones históricamente rezagadas.

¿Qué proponen los candidatos?

En medio de la carrera presidencial, los aspirantes plantean cómo destrabar obras, conectar regiones y transformar la logística del país.

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Bogotá, en obra

La ciudad avanza en múltiples frentes de obra que buscan aliviar las presiones históricas que ha enfrentado la movilidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. La inversión supera los 100 billones de pesos y significará una transformación sin precedentes en su historia.

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El salto de las 4G a las 5G

Mientras tanto, el país entra en una etapa de transición. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirma que el programa 4G –el más ambicioso en la historia del país– alcanzó a finales de 2025 el 90 por ciento de avance.

“La culminación de estos proyectos permitirá consolidar una red que mejorará la competitividad, reducirá tiempos de viaje y fortalecerá la integración regional”, señalaron desde la ANI. Pero el verdadero cambio está en lo que viene, pues la nueva generación de proyectos 5G introduce un enfoque distinto. “Se trata de una infraestructura más sostenible, resiliente y con enfoque multimodal”, explicaron desde la ANI, destacando que el nuevo modelo busca impulsar la intermodalidad, fortalecer capacidades institucionales y robustecer los estándares sociales y ambientales.

Renting, la solución que optimiza la movilidad de las empresas en Colombia: “De la tenencia al uso, más eficiencia para los negocios” Con 28 años de trayectoria y más de 129.000 vehículos gestionados, Renting Colombia impulsa la eficiencia empresarial, reduciendo costos de operación. Su CEO, Mauricio Serna Lozano, explicó que la clave está en rentar los vehículos, no en poseerlos. Ir al artículo La más vendida del mundo: así es la SUV de rango extendido de Nissan Con más de 1,5 millones de unidades fabricadas, la X-Trail e-POWER representa el paso inteligente hacia la movilidad eléctrica. Ir al artículo Inteligencia artificial y logística: las soluciones de esta empresa para una flota más competitiva en América Latina Con presencia en 18 países, Widetech apuesta por integrar datos, analítica e inteligencia artificial para llevar la operación de flotas y operaciones logísticas al siguiente nivel. Ir al artículo El colombiano que transformó los pagos en el transporte público de Cali: “Es el primer sistema de pago abierto” Durante 17 años, UTRYT, liderada por Pablo Villarreal, ha consolidado un ecosistema tecnológico en el que destaca el único sistema de pago abierto del transporte masivo de Cali. Hoy opera con éxito, facilitando los pagos y mejorando la experiencia de usuario. Ir al artículo

Antioquia al frente

En este departamento la infraestructura no es solo un tema de movilidad, sino una apuesta estratégica para cambiar la geografía económica del país. El departamento trabaja en un sistema que conecta el centro con el Caribe a través del Urabá, donde confluyen proyectos como el Túnel del Toyo, las autopistas Mar 1 y Mar 2 y el desarrollo portuario.

“Estamos acercando los municipios a las vías 4G para conectarlos con puertos y aeropuertos”, aseguró el secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón. Esa red complementaria es la que, en teoría, permitirá que los beneficios de las grandes concesiones lleguen a la economía local.

Gallón, no obstante, advirtió ciertas tensiones del modelo. “El principal cuello de botella es la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, que aún no ha comenzado. Estos equipos tardan entre 12 y 15 meses en instalarse”, señaló. Una realidad que sigue aplazando la entrada en operación completa del corredor.

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Caldas, desafío geográfico

En el Eje Cafetero, la infraestructura enfrenta otro desafío: la geografía. “El Eje Cafetero debe ser el corazón de las comunicaciones del país, pero eso solo es posible con infraestructura que lo permita”, advirtió el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez. Proyectos como Salamina-La Merced o Aguadas-La Pintada buscan cerrar brechas históricas. Pero la apuesta más ambiciosa es el Aeropuerto del Café, que, según el mandatario, permitirá “conectar a Caldas con el mundo” en su fase internacional. En paralelo, Manizales apuesta por el cable aéreo. “Ir por el aire en vez de destruir lo que está en tierra es una buena opción”, aseguró Gutiérrez.

Medellín en dos ruedas: esta es la historia de dos paisas que, llueva o truene, no se bajan de su moto ni de su bicicleta Estos ciudadanos reemplazaron el transporte público y el carro para vivir con mayor libertad, pero los riesgos que enfrentan evidencian que aún falta pedagogía e infraestructura vial. Ir al artículo Educar es la vía: la estrategia en las principales ciudades de Colombia para reducir la siniestralidad Con 8.697 muertes en 2025 y un sistema en el que solo tres de cada diez comparendos se hacen efectivos, las ciudades están apostando por la educación vial para cambiar los comportamientos en la ciudadanía. Ir al artículo Un paseo por las nubes: la revolución de los cables aéreos en las regiones En Medellín, Bogotá, Cali, Pereira y Manizales las líneas de cables aéreos transformaron la movilidad. La gente hoy se mueve más rápido, sin congestión y disfrutando de una experiencia que genera bienestar. Ir al artículo

El sistema del Atlántico

La discusión en el Atlántico no gira solo en torno a carreteras, sino a la integración de distintos modos de transporte. “El reto no es construir más vías, sino hacer que el sistema funcione como un todo”, afirmó el gobernador del departamento, Eduardo Verano de la Rosa. “Es clave fortalecer la conexión terrestre con el río Magdalena para que los diferentes modos funcionen de manera integrada”, añadió.

Para Carlos Rosado, director de Relaciones Públicas de Sacyr, Colombia todavía es “un país retador pero atractivo para la inversión”. Sin embargo, Rosado advirtió que el sector espera un portafolio más amplio de proyectos y mejores condiciones de seguridad para operar en las regiones. “No son solo toneladas de concreto, sino el impacto en la vida de las personas”, indicó.

Al final, Colombia ha logrado avances históricos en infraestructura, pero esa transformación aún no es homogénea. El país sigue teniendo vacíos en conexiones transversales: entre el Pacífico y el Caribe, el centro y los llanos. Ese es el desafío de fondo.

Última parada

Autos, motos y bicicletas llenan de alegría la vida de las personas. Desde películas imperdibles hasta referentes culturales, estos medios de transporte despiertan emociones, conectan generaciones y transforman territorios.

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