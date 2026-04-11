Descubra el portafolio de híbridos enchufables de Deepal, la tercera marca china más vendida en Colombia

Desde su llegada a Colombia a finales de 2024, Deepal ha apostado por una tecnología que permite a los vehículos operar en modo ciento por ciento eléctrico en el uso diario, mientras incorpora un generador a combustión que extiende la autonomía cuando es necesario. Se trata de una solución que elimina la ansiedad por carga y facilita la adopción de la movilidad eléctrica, especialmente en un contexto en el que la infraestructura aún está en desarrollo.

Este enfoque, además, empieza a reflejarse en el comportamiento del mercado. En marzo de 2026 Deepal y Changan registraron 377 matrículas, con un crecimiento del 37,59 por ciento frente a febrero, y un incremento del 338,37 por ciento en comparación a marzo de 2025. Un desempeño que la consolida como la tercera marca china más vendida en el país y una de las de mayor crecimiento dentro del segmento de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia.

Deepal S05, otra de las híbridas del portafolio de Deepal que está revolucionando el mercado. Foto: Deepal

Modelos como el Deepal S05, el híbrido enchufable más vendido del país, y el Deepal S07 han sido protagonistas de este comportamiento. Durante el mes de marzo, el S05 lideró con 255 matrículas, mientras que el S07 alcanzó 97 unidades, lo que evidencia una creciente preferencia por alternativas que combinan eficiencia energética, autonomía extendida y una experiencia de conducción eléctrica.

A este crecimiento se suma un componente clave para la adopción de nuevas tecnologías: el respaldo. Con 19 puntos de servicio técnico a nivel nacional, la marca soporta esta nueva etapa con una infraestructura sólida y una experiencia posventa diseñada para acompañar a cada usuario en su transición hacia la movilidad eléctrica. Detrás de esta apuesta se encuentra el Grupo Vardí, con más de 65 años de trayectoria en el sector automotor colombiano.

Experiencia de primer nivel

A través de una red nacional con vitrinas en las principales ciudades y soporte técnico certificado en movilidad eléctrica, el grupo garantiza una experiencia posventa accesible y confiable para todos los usuarios, factor determinante en un mercado en el que la confianza sigue siendo clave en la decisión de compra.

Deepal G318, la camioneta híbrida que revoluciona el mercado. Foto: Deepal

“Hoy el mercado colombiano está listo para avanzar en la electrificación, pero con soluciones que respondan a su realidad. La tecnología de rango extendido enchufable permite esa transición sin fricciones, y nuestro respaldo en posventa asegura tranquilidad en todo momento”, aseguró Juan Carlos López, gerente general de Changan y Deepal en Colombia.

Más que una novedad, la propuesta de Deepal refleja una etapa de madurez en la adopción de nuevas tecnologías en el país, en la que la combinación entre innovación, resultados comerciales y respaldo posventa comienza a definir el ritmo de la transformación del sector.

*Contenido elaborado con el apoyo de Deepal.