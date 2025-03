En mi experiencia como gerente en el sector de la cirugía plástica, he sido testigo de cómo este tipo de procedimientos pueden cambiar vidas, no solo en términos estéticos, sino también emocionales. He visto mujeres recuperar su confianza, sentirse más cómodas en su piel y enfrentar la vida con una nueva actitud. No se trata de promover la cirugía como la única vía para lograr la autoestima, sino de reconocer que cada mujer es libre de decidir lo que le haga sentir mejor.