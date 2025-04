Cómo la equidad de género es motor de crecimiento financiero

En el marco del Mes de la Mujer, es esencial reflexionar sobre cómo la equidad de género influye positivamente en el crecimiento financiero de las empresas. Numerosos estudios, como el informe Women in Business and Management, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), demuestran que aquellas organizaciones que promueven la diversidad en sus equipos y en su cadena de suministro no solo fomentan ambientes de trabajo más equitativos, sino que mejoran su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo.